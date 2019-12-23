Матвиенко заявила, что Россия продолжит отстаивать свои интересы в ПАСЕ

Москва, 23 декабря. Совет Федерации будет по-прежнему отстаивать интересы России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), несмотря на провокации. Об этом в понедельник заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«Активная работа велась нами на площадке ПАСЕ​​​. Мы продолжим защищать интересы Российской Федерации в ПАСЕ, несмотря ни на какие нападки и провокации», — отметила она.

Матвиенко также подчеркнула, что Совфед в 2019 году выполнил план реализации послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию. Сенаторы вместе с депутатами за год внесли 140 законопроектов, 71 из которых были приняты. В настоящее время Совфед занимается подготовкой к проведению Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, которая пройдет в России в 2022 году.

Напомним, что в июне этого года Россия возобновила работу в ПАСЕ. На протяжении долгого времени российская делегация отказывалась участвовать в заседаниях Парламентской ассамблеи, поскольку ее лишили права голоса в связи с проведением референдума в Крыму. Москва также приостановила выплату членских взносов, поскольку фактически не участвовала в деятельности организации.

В конечном итоге члены ПАСЕ выпустили резолюцию, в которой признали, что право голосовать, выступать и быть представленными, согласно правилам ассамблеи, не могут подвергаться рестрикциям.