Юной пермячке запретили приходить на утренник в костюме Эльзы из «Холодного сердца»

Пермь, 23 декабря. Шестилетней девочке в Перми не разрешили прийти на утренник в детский садик в образе Эльзы из мультипликационного фильма «Холодное сердце». Об этом рассказала ее мама Анна Букатова на своей странице в социальной сети Facebook.

«В нашем садике, как и в большинстве пермских садиков, запрещены на этот Новый год костюмы современных персонажей», — сообщила мать ребенка.

По словам жительницы Перми, им с дочерью пришлось идти на небольшую хитрость. Так, девочка оправилась на детский праздник в голубом платье Эльзы со снежинками, но белый парик с косой не надела, сообщает «URA.RU».

Как рассказала женщина, на утреннике в детсаду отыгрывали сценарий «Щелкунчика». Мальчики выступали в качестве солдатиков, а девочки должны были нарядиться снежинками. Анна Букатова обратила внимание на то, что сценарии бывают различные, однако на дворе — 21-й век.

«Нам в 21-м веке приходится выбирать между советскими персонажами и современными», — пояснила Букатова.

Напомним, «Холодное сердце» — американский компьютерный анимационный фильм, вышедший на большие экраны в 2013 году. По сюжету смелая принцесса Анна и парень Кристофф вместе с оленем Свеном и снеговиком Олафом отправляются на поиски старшей сестры Анны — Эльзы.