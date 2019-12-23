Кинокритик назвал главное отличие «Ведьмака» от «Игры престолов»

Москва, 23 декабря. Кинокритик Егор Москвитин заявил, что нельзя называть новый сериал Netflix «Ведьмак» «убийцей» культовой саги «Игра престолов».

Эксперт считает, что у сериалов слишком разная этика.

«Игра престолов» — это такое зеркало реального мира, так как у него сложная геополитическая структура. А «Ведьмак» — это та фэнтези-история, в которой захочешь спрятаться от реальности», — сказал Москвитин, его слова приводит телеканал «360».

По мнению кинокритика, сериал Netflix — это «настоящая сказка». Если зрители сделают скидку на «наивность и непосредственность» сериала, то получат удовольствие от просмотра.

Главная киноинтрига зимы получилась сочной и красочной, насыщенной событиями. Но у Netflix нет шансов повторить успех «Игры престолов», уверен Москвитин.

Сериал HBO стал таким популярным, поскольку он поднимает многие проблемы современного мира. Он показывает борьбу за власть, падение кланов. В то время как «Ведьмак» — это цепочка приключений, красивая романтическая линия и качественная компьютерная графика.

Напомним, что сериал сняли по мотивам саги польского писателя Анджея Сапковского. 21 декабря он стал доступен на стриминговом сервисе Netfliх.

Первый сезон состоит из восьми эпизодов и повествует о приключениях истребителя монстров Геральда из Ривии. Главную роль исполнил британский актер Генри Кавилл. Зрители хорошо помнят его по фильму о Супермене.