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Кинокритик назвал главное отличие «Ведьмака» от «Игры престолов»

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Кинокритик назвал главное отличие «Ведьмака» от «Игры престолов»

Москва, 23 декабря. Кинокритик Егор Москвитин заявил, что нельзя называть новый сериал Netflix «Ведьмак» «убийцей» культовой саги «Игра престолов».

Эксперт считает, что у сериалов слишком разная этика.

«Игра престолов»  — это такое зеркало реального мира, так как у него сложная геополитическая структура. А «Ведьмак» — это та фэнтези-история, в которой захочешь спрятаться от реальности», — сказал Москвитин, его слова приводит телеканал «360».

По мнению кинокритика, сериал Netflix — это «настоящая сказка». Если зрители сделают скидку на «наивность и непосредственность» сериала, то получат удовольствие от просмотра.

Главная киноинтрига зимы получилась сочной и красочной, насыщенной событиями. Но у Netflix нет шансов повторить успех «Игры престолов», уверен Москвитин.

Кинокритик назвал главное отличие «Ведьмака» от «Игры престолов»

Сериал HBO стал таким популярным, поскольку он поднимает многие проблемы современного мира. Он показывает борьбу за власть, падение кланов. В то время как «Ведьмак» — это цепочка приключений, красивая романтическая линия и качественная компьютерная графика.

Напомним, что сериал сняли по мотивам саги польского писателя Анджея Сапковского. 21 декабря он стал доступен на стриминговом сервисе Netfliх.

Первый сезон состоит из восьми эпизодов и повествует о приключениях истребителя монстров Геральда из Ривии. Главную роль исполнил британский актер Генри Кавилл. Зрители хорошо помнят его по фильму о Супермене.

Кинокритик назвал главное отличие «Ведьмака» от «Игры престолов»

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