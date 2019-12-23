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Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга

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Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга

Симферополь, 23 декабря. Президент России Владимир Путин рассказал о ночном звонке бизнесмена Аркадия Ротенберга во время общения со строителями Крымского моста.

Глава государства в понедельник примет участие в церемонии открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту. Перед стартом церемонии Путин решил лично проехать по новому железнодорожному пути из Керчи в Тамань. Во время поездки президент РФ пообщался со строителями Крымского моста в вагоне-ресторане.

На видео попала часть разговора главы государства со строителями. Путин рассказал им о необычном звонке главы компании «Стройгазмонтаж», которая выступала генподрядчиком возведения переправы.

«Мне ваш основной руководитель с простой русской фамилией Ротенберг позвонил ночью и говорил таким голосом, что я его спрашиваю: ты что, выпил, что ли? Он говорит: «Нет», ― рассказал президент РФ.

Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга 23 декабря. Время в пути составит 43,5 часа. Ранее сообщалось, что поезд №7/8 Санкт-Петербург — Севастополь перевезет более 600 пассажиров.

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