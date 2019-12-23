Помогающая террористам ПНС Ливии Турция хочет расширить влияние в регионе, заявил эксперт

Москва, 23 декабря. Турция поддерживает слабое и сговорчивое террористическое Правительство национального согласия Ливии (ПНС), поскольку хочет расширить влияние в этом регионе. Таким мнением поделился главред информационно-аналитического центра «Кассад» и военный эксперт Борис Рожин.

«Турция хочет развернуть в Ливии свою полноценную военную базу и, в целом, закрепиться в северо-восточной Африке. <..> Это своего рода отмычка, которая позволит им расширить влияние», — сказал он.

По словам Рожина, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встал на сторону искусственно созданного ПНС Ливии, возглавляемого Файезом Сарраджем, поскольку оно легко позволит Анкаре добиться экономических и военно-политических преференций.

«Анкара выбрала сторону ПНС Ливии, поскольку у ЛНА (Ливийская национальная армия, возглавляемая командующим антитеррористической операцией фельдмаршалом Халифой Хафтаром. — Прим. ФАН) и так есть поддержка со стороны Египта, Франции, Арабских Эмиратов. А с «правительством» Сарраджа проще обсуждать экономические преференции и размещение баз. Тем более, ПНС Ливии связано с различными джихадистскими группировками, с которыми Турция работала в других странах. И им с ними легче договариваться», — пояснил Рожин в беседе с Nation News.

Напомним, после убийства в 2011 году многолетнего ливийского лидера Муаммара Каддафи, свержению которого способствовали США, Ливия оказалась в кризисном положении. В 2014 году в результате легитимных парламентских выборов была сформирована Палата представителей, базирующаяся на востоке Ливии в Тобруке и являющаяся, по сути, единственным законным управляющим органом в стране. Палате представителей подчиняется ЛНА, освободившая большую часть Ливии от бандформирований.

Расположенная на западе ливийская столица Триполи захвачена террористическим ПНС Ливии. Так называемое ПНС обеспечивает поддержку и прикрытие вооруженным бандформированиям, которые творят хаос в Триполи и вступают в конфликты друг с другом. Террористы ПНС похищают и пытают людей, а также занимаются работорговлей. Кроме того, в руках террористического ПНС Ливии оказались финансовые потоки страны и доходы от продажи нефти.

Ранее Федеральное агентство новостей раскрыло подробности турецкого военного вмешательства в Ливию. Анкара поставляет террористам ПНС Ливии военную технику и боеприпасы, несмотря на введенное ООН оружейное эмбарго.

Отметим, что Турция подписала с Сарраджем соглашение о взаимопонимании по разграничению морских зон и безопасности. Командование ЛНА осудило этот документ, подчеркнув, что так называемое ПНС Ливии не имеет права заключать подобные соглашения.