Федеральное агентство новостей опубликовало материал, в котором детально рассказывалось о военной поддержке Турции ПНС Ливии. В интервью ФАН политолог Иван Аркатов заявил, что турецкие власти пытаются увеличить свое влияние в регионе, провоцируя хаос в стране.

Турция начала поставлять военную технику, оружие и боеприпасы бандформированиям, подчиняющимся ПНС Ливии, еще 18 мая. Тогда в порт Триполи под флагом Молдавии с партией новых турецких бронемашин класса MRAP Kirpi II и Vuran прибыло судно Amazon.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал, что Анкара нарушает эмбарго ООН, снабжая оружием и оборудованием ПНС Ливии. 22 июня, как сообщили арабские СМИ, Турция вновь поставила партию оружия в Ливию. Как указал источник СМИ, это оружие было доставлено в Мисурату для поддержки террористов.

Кроме того, специалисты ООН предположили, что судно Amazon доставило ПНС Ливии первую партию из четырех БПЛА Bayraktar TB2 производства турецкой компании Baykar Makina. Эти беспилотники были размещены в аэропорту «Митига» и Мисуратском авиационном училище.

Издание Arabi Today также обнародовало инфографику о поставках турецкого оружия и снаряжения. В порты Хомс, Мисурата, Триполи и Сирт, которые находятся под контролем ПНС Ливии, из Турции прибыло семь грузовых кораблей. Таким образом, с июля по сентябрь, через морские порты прошел поток в количестве 360 контейнеров с турецким вооружением, что в свою очередь составляет от 8 до 10 тысяч тонн вооружения и боеприпасов.

Помимо техники и оружия, турецкие власти отправляли в Ливию людские ресурсы на помощь боевикам ПНС. По данным ФАН, в Ливии присутствуют группировки в составе 800 наемников ЧВК SADAT, около 600 спецназовцев и около шести тысяч боевиков из Идлиба.

Целью военной поддержки ПНС Ливии является максимальная дестабилизация ситуации в Ливии, считает политолог Иван Аркатов. Турция поддерживает группировку, «пытаясь усилить свое геополитическое и региональное влияние в Северной Африке».

«Ситуация в Ливии отвечает интересам Турции. Она хочет получить «кусок» того хаоса, который происходит в разрушенной Ливии», — говорит Аркатов.

Турция рассчитывает получить бонусы и преференции от дестабилизации ситуации в Ливии, говорит политолог.

«Самое удобное в мутной воде поймать что-то во время хаоса и постараться оттяпать, а затем уже этим активно пользоваться. Стоит отметить, что турецкие власти за свои действия в Ливии будут иметь возможность оправдаться перед своими союзниками по НАТО», — пояснил он.

Ранее турецкий лидер утверждал, что Анкара перебросит войска в Ливию незамедлительно, в случае если об этом попросит ПНС Ливии, которое неоднократно уличали в связях с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1, «Братья-мусульмане»1. Таким образом, турецкие военные помогут триполитанскому псевдоправительству противостоять антитеррористической операции Ливийской национальной армии (ЛНА).

ЛНА продолжает операцию «Аль-Карама», целью которой служит освобождение Ливии от террористов. Начатая в 2014 году кампания вошла в активную фазу: восток страны уже освобожден от джихадистов, захваченным остается только северо-запад Ливии и столица, где засели боевики ПНС. Ливийская национальная армия заявила о готовности освободить столицу за 72 часа.

1 Организация запрещена на территории РФ.