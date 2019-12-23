Взрыв в Сомали унес жителей семи мирных граждан

В результате взрыва минированного автомобиля возле отеля Галькайо в районе Мудуг погибло семь мирных жителей, более десяти получили ранения различной степени тяжести, сообщает Reuters, ссылаясь на информацию от представителей власти.

Известно, что 21 декабря водитель заминированного транспортного средства не справился с управлением и вместо того, чтобы заехать на территорию гостиничного комплекса, протаранил военный пикап возле отеля, что и спровоцировало подрыв.

«На сегодняшний день нам известно о семи погибших — в основном это мирные жители, но их число может возрасти. Более десятка получили ранения, в основном сомалийские военнослужащие», — заявил майор Али Умар.

Как сообщил медик из городской больницы, в учреждение с травмами от взрыва поступило более 30 человек.

#Galmudug regional state, airlifts to #Mogadishu several people seriously injured in Saturday's car bomb attack by #AlShabaab a hotel in Southern Galkacyo for medical treatment. Over 40 people confirmed dead/injured in this attack according to the officials. #Somalia pic.twitter.com/k0MkPYkaqT — Mogadishu Update (@Magdashi3) December 23, 2019

Спецслужбы Сомали подозревают в организации взрыва исламистскую военизированную группировку «Аш-Шабаб» (запрещена в РФ — Прим. ФАН), целью которой является свержение центрального сомалийского правительства. «Аш-Шабаб» хочет захватить власть и создать государство, основанное на строгой интерпретации исламского права. Как отмечает Reuters, в настоящее время группа контролирует небольшие участки региона Мудуг.

«Мы услышали громкий грохот, и в воздухе поднялся поток дыма — люди сказали, что это был взрыв, направленный на гостиницу в городе, где военные командиры проводили встречу в примирении двух племен, которые недавно воевали в деревне Тауфик на окраине города», — рассказал один из очевидцев происшествия Салат Хасан репортерам агентства Хinhua.

Очевидцы также рассказали, что помимо сильного взрыва они услышали стрельбу.

Ни одна из действующих в Сомали группировок не взяла на себя ответственность за последний взрыв, но в прошлом подобные нападения совершала группа союзников «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ — Прим. ФАН).

1 Организация запрещена на территории РФ.