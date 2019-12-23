Цена на транзит газа через Украину не будет меняться в течение пяти лет

Горки, 23 декабря. Цена на транзит российского газа через территорию Украины не будет меняться в течение пяти лет. Об этом в понедельник заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на совещании у премьер-министра.

«Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы «Газпрома» за оказание этих услуг, агентских услуг по транспортировке газа, который является твердым и определенным все пять лет», — отметил он.

По словам вице-премьера, на ближайшие пять лет «Нафтогаз» берет на себя все риски, связанные с тарифным регулированием и с изменением законодательства. Козак подчеркнул, что Россия может выиграть в этой ситуации, если Украине будут установлены низкие тарифы на транспортировку газа. Напомним, что украинское законодательство должно соответствовать нормам ЕС.

На днях стало известно, что стороны достигли соглашения по транзиту газа через Украину. Новый договор рассчитан на 5 лет. Ожидается, что документ подпишут до конца года. Он предполагает отзыв всех украинских исков к «Газпрому». Частью контракта также может стать выплата Россией 3 млрд долларов, которые назначил Стокгольмский арбитраж по иску Украины.

Кроме того, была достигнута договоренность о прямых поставках газа из России для внутреннего рынка (в настоящее время Киев покупает российский газ у европейских перекупщиков). Бывший президент Украины Петр Порошенко расценил эти договоренности как «предательство» и призвал ввести санкции против украинских компаний, участвующих в переговорах, пишет «Газета.ру». Политик заявил, что Москва якобы собирается продавать газ «пятой колонне», чтобы «подрывать основы украинской государственности».