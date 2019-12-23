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Совфед одобрил закон о возвращении курилок в аэропорты

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Совфед одобрил закон о возвращении курилок в аэропорты

Москва, 23 декабря. Совет Федерации РФ одобрил закон, который предполагает возвращение курилок в здания аэропортов.

Автором соответствующей инициативы выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. После вступления в силу закона курить можно будет в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции.

Кроме того, в документе говорится, что курилки можно организовывать в зонах, которые предназначены для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра и для пассажиров, следующих транзитом. Курилки должны быть организованы таким образом, «чтобы была исключена возможность наблюдения за курением табака из других помещений».

В сентябре сообщалось, что две курительные комнаты в «чистой зоне» могут появиться в российских аэропортах. Такое ограничение предложил установить Минздрав России.

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