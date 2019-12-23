Ученые рассказали, как витамин D влияет на профилактику переломов

Москва, 23 декабря. Комплексный прием кальция и витамина D может помочь пожилым людям снизить риск перелома костей. Исследователи считают, что употребление одного лишь витамина D малоэффективно.

Исследования которые проводили в течении прошлых 28 лет показали, что люди преклонного возраста с высоким уровнем витамина в крови, реже страдали от переломов в течение 5-15 лет, делится подробностями исследований «Planet Today».

Однако параллельные исследования эффектов использования добавок витамина D не нашли никаких доказательств того, что витамин D сам по себе, снижает риск переломов.

В отличие от этого, испытания, которые проверяли использование комбинации кальция и витамина D, показали незначительные защитные эффекты.

«Комбинированное лечение как кальцием, так и витамином D уменьшило риск перелома бедра на одну шестую и было более полезным, чем прием стандартных доз одного витамина D», — сказал старший научный сотрудник доктор Роберт Кларк, профессор эпидемиологии и медицины общественного здравоохранения в Оксфордском университете в Англии.

Кальций играет ключевую роль в построении и поддержании сильных костей, в то время как витамин D помогает организму усваивать кальций и поддерживает функционирование мышц, необходимых для предотвращения переломов.

Стоит отметить, что опубликованные в сети выводы исследований не имеют окончательного решения о витамине D и переломах. На данный момент ученые проводят тестирование высоких доз витамина D у людей, которые подвергаются повышенному риску переломов костей.