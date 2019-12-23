Операция РФ и Сирии в Идлибе необходима для возврата территорий САР под контроль Дамаска

Москва, 23 декабря. Антитеррористическая операция России и Сирии в идлибской зоне деэскалации необходима для возвращения всех сирийских территорий под контроль Дамаска. Об этом заявил востоковед Андрей Онтиков.

Ранее Сирийская арабская армия успешно отразила наступление террористов в населенном пункте Карратин-Эль-Кебира в провинции Идлиб. Глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС РФ) генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что попытку прорыва предприняли участники группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (входит в состав альянса запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1. — Прим. ФАН).

Один из смертников направил в сторону сил сирийской армии заминированный автомобиль, однако его удалось уничтожить. Несмотря на это, по словам Боренкова, в результате обстрела из реактивных систем залпового огня со стороны вооруженных группировок погибли шесть военнослужащих САР, еще 13 военных получили ранения разной степени тяжести.

Сирийская арабская армия при поддержке ВКС РФ с 18 декабря возобновила антитеррористическую операцию «Рассвет в Идлибе». Публицист и востоковед Андрей Онтиков считает, что именно участившиеся нападения со стороны боевиков и послужили поводом к старту наступательных действий.

«Эта операция последовала в ответ на многочисленные нападения со стороны боевиков. Атаки были достаточно масштабные и, естественно, Россия и Сирия действуют в четком соответствии с договоренностями «астанинского формата», – сказал Онтиков в комментарии изданию «ПолитРоссия».

Эксперт напомнил, что любые силы, которые подвергаются нападениям и становятся объектом нарушения режима прекращения огня, имеют право отвечать на атаки. Кроме того, астанинские соглашения не распространяются на террористические организации, такие как «Джебхат ан-Нусра», которая контролирует порядка 90% территории Идлиба.

По мнению эксперта, сейчас в провинции Идлиб сложилась крайне напряженная ситуация в связи с непрекращающимися провокациями со стороны боевиков. Этот регион, фактически, единственный в Сирии, в котором сконцентрированы силы террористов. Онтиков считает, то вопрос о зачистке Идлиба нельзя откладывать в долгий ящик. Востоковед напомнил, что Москва и Дамаск придерживаются двух основополагающих принципов: первый — борьба с терроризмом, а второй — возврат всех территорий САР под контроль легитимных властей Сирии. Андрей Онтиков подчеркнул, что это касается и зоны деэскалации в Идлибе.

«Сейчас мы просто наблюдаем возобновление процесса по восстановлению контроля за территориями. Конечно, это произойдет не сразу, но в достижении этой конечной цели сомнений нет. У России есть понимание необходимости сохранения сирийской территориальной целостности, и это главное», — резюмировал эксперт.

Напомним, правительственные силы САР продолжают успешное наступление на юго-востоке Идлиба. Согласно сообщениям в соцсетях, в результате последних столкновений «Джебхат ан-Нусра» утратила контроль над населенным пунктом Хирбет Мааррата. При этом боевики приступили к подготовке новых провокаций: сообщалось, что террористы перебрасывают контейнеры с ядовитым хлором на юг провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.