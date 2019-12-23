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Первый поезд «Петербург-Севастополь» отправился с Московского вокзала. ФАН-ТВ

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С Московского вокзала отправился первый поезд «Таврия» с маршрутом «Петербург – Севастополь». 25 декабря он откроет движение по новому железнодорожному мосту, соединившему полуостров Крым с материковой частью России. Время в пути составит 43,5 часа, за которые состав преодолеет 9 областей, 3 города федерального значения, край, республику и 118 рек. Первый поезд по маршруту «Москва – Севастополь» отправится 24 декабря с Казанского вокзала.

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