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Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года

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Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 годаМосква, 23 декабря. Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5%.

Закон предполагает увеличение МРОТ до 12 130 рублей с 1 января 2020 года. В настоящее время он равен 11 280 рублей. По словам вице-спикера Совфеда Галины Кареловой увеличение МРОТ приведет к повышению уровня заработных плат и социальных выплат.

«Увеличение минимального размера оплаты труда будет способствовать повышению зарплаты более трех миллионов работников, половина из которых ведет трудовую деятельность в государственных и муниципальных учреждениях», — пояснила Карелова.

При этом в некоторых регионах России при пересчете МРОТ будут применяться районные коэффициенты и процентные надбавки, поэтому на Дальнем Востоке и северных регионах минимальный размер оплаты труда будет выше установленного.

На реализацию данной инициативы в 2020 году выделят 20,9 миллиарда рублей из бюджетной системы. При этом из федерального бюджета на эти цели будет выделено 5,8 миллиарда рублей.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал решить проблему вычета подоходного налога из зарплат работников, получающих минимальный размер оплаты труда, пообещав сформулировать соответствующие предложения. Глава государства отметил, что уровень МРОТ приравнен к прожиточному минимуму, однако вычитывание подоходного налога из этой суммы опускает доход работника ниже прожиточного минимума. Президент также добавил, что данная проблема касается вопросов помощи семьям с детьми и поддержки материнства.

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