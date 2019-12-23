США поставляют террористам «гуманитарные» беспилотники для разрушения Сирии

Дамаск, 23 декабря. Противовоздушная оборона Сирии уничтожила очередной дрон террористов «Исламского государства»1 (запрещена в РФ) с ракетами в провинции Хама. Военный эксперт, ведущий программы «Военное ревю» Михаил Тимошенко не исключил, что США поставляют террористами БПЛА под видом «гуманитарной помощи».

Беспилотник был сбит в небе над фермами Эль-Хамра, западнее города Сальмия. Террористы пытались атаковать важные инфраструктурные объекты региона. Накануне боевики атаковали с помощью БПЛА нефтеперерабатывающий завод в 165 километрах от Дамаска.

Тимошенко объяснил, что джихадисты пытаются вернуть некогда захваченную ими территорию, однако российским и сирийским военным удалось «защемить» их. По словам эксперта, террористы даже совершают несвойственные им «прорывы».

«Беспилотники боевики могли, конечно, сделать и сами, но, скорее всего, кто-то им помог в качестве так называемой «гуманитарной помощи». Вполне вероятно, это были американцы», ― отметил Тимошенко в комментарии корреспонденту издания «Слово и дело».

Террористы атакуют не только военные объекты CAA, но и хозяйственные, тем самым препятствуя восстановлению Сирии. Не исключено, что экстремисты таким образом помогают США безнаказанно оккупировать территорию Сирии и воровать нефть.

Эксперт напомнил, что ранее Вашингтон сообщил о выводе своих военных из Сирии. Однако теперь американцы возвращаются туда тысячами. Кроме того, Штаты действуют в Сирии руками подконтрольных им боевиков.

«Также Вашингтон продолжает душить Дамаск экономически, препятствуя восстановлению арабского государства. Свою кровь американцы проливать не хотят, они «наелись» этого еще во Вьетнаме, поэтому и используют различные бандформирования для продвижения собственных интересов на Ближнем Востоке», ― добавил эксперт.

Американские военные и поддерживаемые ими вооруженные формирования курдов не только атакуют стратегически важные инфраструктурные объекты Сирии. Значительная часть богатых ресурсами территорий Сирии захвачена вооруженными формированиями курдов, поддерживаемыми США. Американские наемники и курдские боевики незаконно выкачивают ресурсы Сирии. Украденные ресурсы США сбывают ради наживы. Мародерство США и курдских террористов замедляет процесс восстановления Сирии после войны, а также препятствует урегулированию ситуации в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.