Ветеран внешней разведки КГБ рассказал о разведчиках-нелегалах

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на круглом столе по истории отечественной внешней разведки в Москве заявил, что рассекретит имена семерых разведчиков-нелегалов. В Пресс-бюро СВР пока не называют сроки обнародования данных. С корреспондентом Федерального агентства новостей пообщался ветеран внешней разведки КГБ Георгий Санников, которому в этом году исполнилось 90 лет.

23 декабря Нарышкин в Российском военно-историческом обществе пообещал журналистам рассекретить данные о работе советской разведки во время и после Второй мировой войны. Среди большого объема данных назовут имена семи разведчиков-нелегалов. Нарышкин отметил, что не все эти люди сейчас живы.

«Нелегальная разведка» означает разведку под глубокими прикрытиями и без видимой связи с официальными загранпредставительствами своей страны.

«Это святая святых. Никогда раньше такого не было, чтобы государство называло имена разведчиков-нелегалов. Вот Украина опубликовала имя разведчика Федора Хилько. Он же Вальтер Раймер, он же Фриц, он же Федоров, он же Федя и так далее. Он описан в моей книжке, но я его озвучил уже после обнародования его имени Украиной. Эта огласка подставила десятки людей на Западе, десятки! Там же и внуки, и правнуки остались… А совершил это предательство Наливайко, который возглавлял там Службу безопасности, по некоторым данным, агент ЦРУ», — рассказал Санников, полковник разведки в отставке, который в первые годы службы преследовал еще Бандеру и бандеровцев.

Нарышкин заявил, что ни одна страна мира не обладает тем опытом, который есть у российской разведки. А нелегальная разведывательная служба России особенно уникальна. Впервые о ее работе в РФ открыто заявил президент Владимир Путин 1 декабря 2010 года в интервью ведущему американского телеканала CNN Ларри Кингу.

«Разведчики-нелегалы — это особая каста людей. И их история тянется с далеких времен. Даже в царской России были свои нелегалы. Они сидели, два офицера, в австро-венгерском штабе... Все ребята-нелегалы — это высочайший класс! Вот вам маленький пример. Собрали их, несколько человек, посадили и дали для сочинения слово «чай». Просто написали на доске слово «чай». Самая маленькая работа была на 20 печатных страниц. Это люди высочайшей культуры, высшего класса и по уровню подготовки, и по преданности Отечеству. Вот как скрипка Страдивари. Разведчики-нелегалы — это такие уникальные скрипки», — пояснил Санников.

Георгий Захарович Санников (род. 25 марта 1929) — ветеран Внешней разведки КГБ, член Союза писателей России, автор многих книг, среди которых — фундаментальная работа «Их закалила война… Нелегалы».