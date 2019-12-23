Первый поезд отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь

Санкт-Петербург, 23 декабря. Первый скорый поезд дальнего следования номер 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь отправился с Московского вокзала. Это первый состав, который пересечет Керченский пролив через Крымский мост. Корреспонденты Федерального агентства новостей и еще 501 пассажир отправились в 43-часовое путешествие на первом севастопольском поезде.

На Московском вокзале новое объявление: «Продолжается посадка на скорый поезд номер 7 Санкт-Петербург — Севастополь. На китайский язык название города-героя пока не переводят, а на английском проговаривают со странным акцентом — «Севастейпл».

Из Петербурга в Севастополь отправляется обычный состав с привычными плацкартными вагонами, а из Москвы на следующий день поедет двухэтажный состав. Провожали без особых торжеств, под питерский дождь, но с усиленной охраной и повышенным вниманием СМИ.

Часть мест в поезде явно выкуплена журналистами — интервью ведутся практически в каждом купе. Многие собеседники ФАН впервые отправляются в Севастополь благодаря новому маршруту. Например, заядлая путешественница Людмила Имшенецкая рассказала нам, что несмотря на почтенный возраст впервые увидит город-герой.

«Это такой праздник, такое событие, я очень боялась не успеть с билетом, — делится она с ФАН. — С интернетом не очень дружу, так что как только открыли продажи в ноябре, сразу пришла на вокзал».

Добавим, что сегодня восстанавливается легендарный маршрут поезда-«семерки» — из Петербурга в Севастополь, который за 55 лет своих путешествий перевез 15 миллионов пассажиров. Время в пути до Севастополя составит 43 часа 25 минут, а сам Крымский мост состав пересечет ночью. Правда, пассажиров это ничуть не расстраивает — спать в ночь на среду, 25 декабря, никто не собирается, а проводники обещают всех разбудить, чтобы никто не проспал зрелище. Сам Крымский мост «Таврия» проедет за 15 минут.

Железнодорожное сообщение с Крымом уже официально открыл президент РФ Владимир Путин. На поезда в Крым уже продано 57 тысяч билетов, сообщает перевозчик.

Ранее Георгий Мурадов рассказал ФАН о других достоинствах железной дороги в Крым. В следующем году добавятся новые маршруты, и поезда будут проходить через мост в светлое время суток. В честь 75-летия Великой Победы проезд в купе и СВ для ветеранов и их сопровождающих будет бесплатным с 23 декабря и весь 2020 год.