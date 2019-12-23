Внучку Ельцина заподозрили в романе с известным футболистом

Москва, 23 декабря. Анонимные источники в Сети рассказали о предполагаемом романе внучки первого президента России Бориса Ельцина Марии Юмашевой с известным футболистом, игроком сборной России Федором Смоловым.

Поводом для домыслов стали комментарии Юмашевой на странице Смолова в Instagram. Одну из фотографий спортсмена девушка пометила смайликом в виде перчика.

«Ты повторяешься», — ответил на этот знак внимания Смолов.

Помимо этого, Telegram-канал «Dark Cosmo» сообщил о том, что у Смолова и Юмашевой действительно близкие отношения, но об этом знают только близкие люди.

«У Маши и Феди роман. Знает очень и очень узкий круг посвященных, но совместные выходы в театр и другие культурные места уже случались», — сообщается в заявлении канала.

Отмечается, что сама Юмашева, родившаяся в 2002 году в Лондоне, всю жизнь проживает за пределами России. У девушки есть страница в Instagram, но доступ к ней ограничен.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о желании московского футбольного клуба «Динамо» вернуть нападающего Смолова в свой состав. Возможный переход игрока произойдет уже в зимнее трансферное окно. Сумма сделки оценивается в 10 миллионов евро.

Напомним, летом 2018 года форвард сборной России перешел из «Краснодара» в московский «Локомотив» за 9 миллионов евро. Цвета «Динамо» Смолов защищал с 2007 по 2015 годы, периодически выступая за другие клубы на основе арендных соглашений.