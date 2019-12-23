Террористы ИГ* и США хотят помешать возрождению Сирии

Боевики участили попытки атак с использованием беспилотников на объекты Сирийской Арабской Республики. В последние дни такие нападения террористических бандгрупп прошли в провинциях Хама и Хомс. Подробнее об этом — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Накануне БПЛА джихадистов, снабженный ракетами для удара, был перехвачен правительственными силами вблизи ферм Эль-Хамра, расположенных в окрестности города Телль-Дерра к западу от Саламии, передавало сирийское информагентство SANA. В этой местности действуют подпольные бандгруппы «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), которые проникли из районов Сирийской пустыни, окружающих 55-километровую зону оккупации США вокруг Ат-Танфа.

Twitter-ресурсы боевиков сообщали и о налете своих беспилотников на авиабазу САА на западной окраине Хамы. Никаких официальных данных и возможном уроне не поступало.

Кроме того, еще за день до этого ударные дроны террористов атаковали нефтеперерабатывающий завод в провинции Хомс. Под огнем также оказались объекты энергетической инфраструктуры САР «Ар-Райян» на востоке региона. Как сообщили в Министерстве нефти и минеральных ресурсов страны, из-за данных вылазок исламистов предприятия понесли материальный ущерб, также были разрушены ряд производственных узлов.

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов напомнил в интервью корреспонденту ФАН, что в Сирии из-за санкций и захвата США месторождений на востоке страны и так сохраняется бензиновый кризис. Благодаря работе законного правительства его удалось ослабить, однако подобные атаки ИГ1 могут вновь тяжело отразиться на жизни граждан.

«В результате этих налетов может обостриться проблема с нехваткой топлива в САР. То есть складываются условия, в которых Дамаск не может воспользоваться главными нефтяными и газовыми полями за Евфратом, поскольку их захватили Соединенные Штаты, а месторождения на западном берегу стали активнее атаковаться боевиками ИГИЛ1. Мне кажется, в данном случае нужно говорить о спланированной кампании по экономическому ослаблению Сирийской Арабской Республики. Очевидно, что Вашингтон и его союзники рассчитывают свести на нет тот позитивный эффект, который оказало на страну освобождение при помощи ВКС РФ большей части территорий, и вновь ввергнуть САР в глобальный кризис», — отметил эксперт.

С тех пор в Сирийской Арабской Республике было запущено мирное строительство, однако американцы и боевики, судя по всему, не оставляют надежд взять реванш, и потому всеми силами стремятся помешать возрождению страны.

«С разгромом ИГ в Сирии начался процесс послевоенного восстановления, в первую очередь — реабилитация экономики и социальной инфраструктуры. Эти удары прямо направлены на то, чтобы помешать этому. Запад хотел бы, чтобы ряд проблем в отдельных районах стали единым неподъемным грузом для Дамаска — и Идлиб, и курдский вопрос, и американская оккупация, и западные санкции, и затрудненное экономическое восстановление ввиду таких налетов БПЛА. Поэтому это, безусловно, намеренные провокации», — уверен востоковед.

Он добавил, что организовать еще более прочную защиту в нефтеносных и других стратегических районах можно, и командование САА, безусловно, предпримет меры, однако пока американские силы остаются в Сирии, тлетворное влияние на послевоенное строительство не прекратится.

«Нужны конкретные шаги по усилению выстроенной обороны на таких ключевых объектах, и они, конечно, будут сделаны. В противном случае выравнивание ситуации с бензиновым кризисом будет осложнено. Скорее всего, потребуются новые спецоперации против «спящие ячеек» ИГИЛ в пустынных районах центральной части САР. Но, конечно, окончательный успех и спокойствие принесет лишь возвращение суверенитета Дамаска над всеми законными территориями страны. Это касается, безусловно, и Идлибской зоны деэскалации, и районов за Евфратом», — резюмировал Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.