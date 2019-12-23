Военный эксперт объяснил кадровые перестановки в Минобороны РФ

Москва, 23 декабря. Кадровые перестановки в Минобороны РФ могут быть связаны с новыми задачами военных. Таким мнением поделился военный эксперт Юрий Кнутов.

«В первую очередь охрана Северного морского пути, усиление наших позиций в Северном ледовитом океане. Президент сказал, что наш флот будет присутствовать во всех океанах мира», — напомнил эксперт о задачах, стоящих перед Минобороны.

По словам Кнутова, один из контр-адмиралов США заявил, что Штаты будут блокировать порты и флот российской стороны. В связи с этим необходимо изменить характер действий российского флота.

«Так как меняются задачи у ВМФ, значит, и человек нужен, который имеет опыт таких походов и способен их организовать», — объяснил Кнутов.

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Кроме того, эксперт назвал возможную причину кадровых перестановок в инновационной сфере. Кнутов напомнил, что в России должно появиться лазерное и высокочастотное оружие.

«Если мы выходим на разработку нового типа оружия, тут тоже нужен человек, который хорошо ориентируется в этом», — подчеркнул военный эксперт в беседе с Nation News.

Ранее стало известно, что начальником Главного штаба ВМФ назначили адмирала Александра Витко, который командовал Черноморским флотом. Его заместителем станет вице-адмирал Владимир Касатонов, пишет ForPost.

Также кадровые перестановки коснулись инновационного технополиса «Эра». Его руководителем стал бывший глава военной полиции генерал-лейтенант Владимир Ивановский, передает НСН.

Напомним, Минобороны РФ совместно с турецкими военными патрулирует зону безопасности на севере Сирии. 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции «Источник мира», направленной против курдских боевиков, оккупировавших часть сирийской территории.

22 октября турецкий и российский лидеры Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели переговоры в Сочи. По итогам встречи был подписан меморандум, согласно которому ведется патрулирование в Сирии военными двух стран.