Фронтмен Little big ушел с поста креативного директора «Связного»

Москва, 23 декабря. Лидер петербургской группы Little Big Илья Прусикин покинул пост креативного директора сети «Связной», об этом он сообщил в Instagram.

Прусикин проработал в «Связном» всего три месяца. Он пояснил, что испытательный срок подошел к концу.

«Но было прикольно – ребята поддержали все мои сумасшедшие и дурацкие идеи», — отметил музыкант, его слова приводит «Петербургский дневник».

Прусикин принял участие в разработке униформы для ряда магазинов сети и в запуске кампании «Свайп».

Напомним, что музыканта пригласили в «Связной» 15 августа после шоу на Youtube. Экстравагантный молодой человек проиграл в споре и пообещал, что устроится на «настоящую работу».

Решение компании было ситуативным. Они сочли, что Прусикин сможет проявить свою креативность и поможет развитию бренда.