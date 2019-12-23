Министр обороны Алжира скончался от сердечного приступа

Алжир, 23 декабря. Министр обороны Алжира Ахмед Гаид Салех скончался в понедельник в возрасте 79 лет. Причиной смерти генерала стал сердечный приступ.

Отметим, что Салех был одним из главных инициаторов свержения президента Алжира Абдель-Азиза Бутефлики. В феврале 2018 года страну охватили массовые протесты против выдвижения Бутефлики на пятый президентский срок. В результате уже в марте прошлого года главе государства пришлось снять свою кандидатуру, а в начале апреля — уйти в отставку, сообщает Al Arabiya.

После этого силовики под командованием Салеха фактически взяли на себя функцию правительства и начали управлять политическими процессами в стране.

12 декабря в стране начались президентские выборы, на которых победил Абдельмаджид Теббун, ранее занимавший пост министра по жилищному строительству и премьер-министра. Политик набрал 58,15 % голосов при явке 41,41% (явка на голосование за рубежом составила 8,69%). Таким образом более шести из десяти алжирцев отказались посещать избирательный участок. 19 декабря Теббун официально вступил в должность.

Министерство иностранных дел РФ назвало значимым шагом проведение президентских выборов в Алжире. В Москве заявили, что это позволит продвинуться в деле урегулирования внутриполитического кризиса в республике. В ведомстве также добавили, что избрание нового алжирского президента позволит продолжить последовательную работу, направленную на укрепление двусторонних отношений между Москвой и Алжиром.