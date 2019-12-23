Москва, 23 декабря. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев обратился к членам кабинета министров с просьбой продумать возможный ответ Москвы на санкции США в отношении российского газопровода «Северный поток — 2».

На встрече с вице-премьерами Медведев заявил, что важно разработать определенные меры в ответ на американские санкции против российских трубопроводов и проанализировать их с точки зрения эффективности.

«Просил бы коллег из правительства в рамках ранее принятого указа президента об ответных ограничительных мерах в отношении целого ряда стран посмотреть на возможность ограничительных мер в отношении Соединенных Штатов и доложить мне предложения, которые будут вами проанализированы с точки зрения их эффективности», — отметил Медведев.

Сенат Конгресса США утвердил закон об оборонном бюджете на 2020 год. Документ предусматривает санкции против проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой трубы для газопровода «СП — 2», приостановила работу и отвела суда из Балтийского моря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции США против строительства российского газопровода являются неприемлемыми для России.

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов отметил, что Евросоюз не намерен отвечать на санкции США против «Северного потока — 2».