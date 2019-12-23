Венедиктов присоединился к травле сотрудников ФСБ по факту стрельбы на Лубянке

Алексей Венедиктов в программе «Будем наблюдать» коснулся недавнего происшествия на Лубянке в Москве, где житель Подмосковья Евгений Манюров открыл стрельбу у приемной ФСБ, ранив нескольких человек, включая сотрудников ведомства — двое из них скончались.

Главный редактор «Эха Москвы» заметил, что первое время официальная информация поступала очень хаотично и факты противоречили друг другу, создавая путаницу и панику. По мнению Венедиктова, это происходило из-за расслабленности сотрудников ведомства, которые отмечали профессиональный праздник, радуясь, что «начальник уехал» на концерт в честь Дня работника органов безопасности Российской Федерации. Когда стрельба началась, силовики боялись докладывать о ЧП «наверх» как есть, искажая информацию, чтобы не «оторвали голову, погоны и то, что ниже», считает Венедиктов:

«Это как же доложить наверх, блин. Что в момент праздника, причем если идет праздник, концерт, то в момент концерта во всяких клубах, кафе сотрудники основные, в том числе ЦОС — Центра общественных связей ФСБ, они тоже праздновали. Начальник уехал…Поэтому надо доложить так, чтобы не пострадали твои начальники, которые в случае чего от тебя оторвут все, что останется. Это просто такая, сначала хаос, а потом в этом хаосе, извините…»

Ликвидация стрелка заняла 53 минуты — по мнению Венедиктова, это недопустимо долго для профессиональных снайперов из ФСБ, и факт свидетельствует либо о том, что стрелков было больше, либо ставит под сомнения подготовку силовиков:

«И чего он начал стрелять и потом это все продолжалось — внимание — 53 минуты. Из того, что мы знаем из открытых источников. Если он один, и там у нас в приемной сидят, ЦСН сидит отряд, ну хорошо, ну 15 минут на выскочить. Но мы же такие крутые, мы бандитов в горах, действительно снайперы. Там снайперы сидят. Что за хрень? 52 минуты. Если он один. Не бьется цифра».

Главный редактор «Эха Москвы» не служил даже срочную службу в армии, как и его сын, и вряд ли держал в руках боевое оружие, но уверен, что сотрудники ФСБ действовали неправильно. Причем, верного варианта нет — силовики виноваты и в том, что застрелили террориста не сразу, а спустя 52 минуты, и в том, что не взяли его живым, и в том, что не представили вниманию общественности сразу все факты, заставив гадать и задавать вопросы:

«Вообще вопроса нет, брать живьем, рюкзак там у него, взрывчатка. А как они в него стреляли. А если там взрывчатка. Масса вопросов. Это означает, что как я понимаю, в изначальном информационном блоке много дырок».

Алексей Венедиктов забывает, что следствие по делу о стрельбе все еще идет, и всю информацию сразу никто никогда не представляет. Но для него это лишний повод ударить в сторону спецслужб, назвав сотрудников неспособными работать с подачей информации и обвинив в желании прикрыть себя от гнева высокого начальства.

Дискредитация силовых структур и обвинение их во всем — любимое занятие отечественных оппозиционеров, для которых любое происшествие такого рода — настоящий маленький праздник, и участвует в том не один Венедиктов. Еще 19 декабря постами в духе «Спецслужбы виновны, что допустили это» отметились многие лидеры мнений демократической общественности, в том числе Алексей Навальный и Леонид Волков.

По версии оппозиционеров, силовики — не люди, и не достойны сочувствия, даже когда гибнут, прикрывая гражданских по долгу службы.