Москва, 23 декабря. Сирия выражает признательность России и Китаю за наложение вето в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций на проекты враждебных республике резолюций, заявил заместитель премьер- министра, министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.

Об этом он рассказал на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Дамаск поблагодарил РФ за наложение вето на антисирийские резолюции в СБ ООН.

«За позицию РФ и КНР в Совете Безопасности, за то, что вы наложили вето на проекты враждебных резолюций», — подчеркнул Муаллем.

В Совете Безопасности ООН Россия наложила вето на проект резолюции по доставке гуманитарной помощи Сирии, который ранее был предложен Германией, Бельгией и Кувейтом. До этого РФ выступала против данного механизма из-за его нетранспарентности.

При этом Совбез также не принял и российский вариант резолюции по трансграничной помощи Сирии. Документ, разработанный в РФ, стал альтернативой плану, предложенному Германией, Кувейтом и Бельгией. Оба текста на данный момент находятся на рассмотрении членов Совбеза, однако их могут вынести на голосование еще до конца текущей недели.

Так называемый «западный» вариант резолюции предусматривает пролонгацию доставки гуманитарных грузов в САР под руководством ООН и без согласования с официальной столицей страны Дамаском. Также, согласно документу, необходимые грузы будут поступать в страну через четыре действующие КПП. Кроме того, к пропускным пунктам хотят добавить новый погранпереход в районе Телль-Абъяда на сирийско-турецкой границе.