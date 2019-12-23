Путин заявил, что Россия продолжит реализовывать масштабные проекты

Тамань, 23 декабря. Россия продолжит реализовывать масштабные проекты, подобные Крымскому мосту. Уверенность в этом выразил президент РФ Владимир Путин по время церемонии запуска железнодорожного движения по переправе через Керченский пролив.

«Вы показали, что мы можем на основе собственной технологической базы осуществлять такие масштабные проекты. Это вселяет без всякого преувеличения практически в каждого из нас уверенность в том, что мы и другие подобного рода проекты можем и обязательно будем делать в будущем», — цитирует слова Владимира Путина ТАСС.

Глава государства в кабине машиниста проехал в поезде, соединяющем Керчь и Тамань. Первый поезд в Крым отправится из Санкт-Петербурга уже 23 декабря. Время в пути составит 43,5 часа. Ранее сообщалось, что поезд №7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, который в среду первым пройдет по Крымскому мосту, перевезет более 600 пассажиров.

Напомним, автомобильная часть переправы была открыта в мае 2018 года. Тогда Владимир Путин также принял участие в торжественной церемонии запуска движения.

Крымский мост является самой длинной в России переправой. Протяженность моста составляет 19 километров.