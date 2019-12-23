МИД Сирии сообщил об атаке США на НПЗ в Хомсе

Москва, 23 декабря. Американские беспилотники, запущенные с оккупированной США военной базы в Ат-Танфе, нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу в районе Хомса. Об этом сообщил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.

«США, используя свою незаконную военную базу в Ат-Танфе, направили беспилотные летательные аппараты в Хомс и нанесли с них авиаудары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре, это случилось четыре дня назад», ― заявил Муаллем на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Глава МИД Сирии подчеркнул, что атака произведена зимой, когда население Сирии больше всего нуждается в топливных ресурсах. Кроме того, накануне, 22 декабря, Израиль выпустил ракеты по объектам в Дамаске и пригородах, добавил Муаллем.

Американские военные и поддерживаемые ими вооруженные формирования курдов не только атакуют стратегически важные инфраструктурные объекты Сирии. Значительная часть богатых ресурсами территорий Сирии захвачена вооруженными формированиями курдов, поддерживаемыми США. Американские наемники и курдские боевики незаконно выкачивают ресурсы Сирии. Украденные ресурсы США сбывают ради наживы. Мародерство США и курдских террористов замедляет процесс восстановления Сирии после войны, а также препятствует урегулированию ситуации в регионе.