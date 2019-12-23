В Минобороны рассказали, что ждет западных вандалов, покушающихся на советские памятники

Федеральное агентство новостей в этом году многократно сообщало о случаях осквернения военных памятников и захоронений советских воинов за рубежом. В управлении Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества мы узнали, что картина не столь плачевна, как нам кажется по подборке возмутительных инцидентов в СМИ: количество актов вандализма в отношении российских (советских) военно-мемориальных объектов в 2019 году снизилось на 50%. Подробнее в материале ФАН.

«Эти случаи всегда громко освещаются, ведь когда топчут твою память, — это очень обидно, — подтверждает заместитель начальника управления МО РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов. — Но, когда дело доходит до фактов, все оказывается не таким, как виделось сначала. Акты вандализма на захоронениях — редчайшее исключение. Как правило, вандализм касается мест установки так называемых памятников благодарности — их крушат в первую очередь. В основном, это не памятники над могилами воинов, а памятники, установленные местными властями в советское время. Их потихоньку уничтожают, и тут мы ничего сделать не можем: в некоторых зарубежных странах эти памятники не попадают под наши соглашения, поскольку не являются воинскими захоронениями».

По данным Минобороны РФ, количество актов вандализма в отношении российских (советских) военно-мемориальных объектов не только не увеличилось в этом году, но даже вполовину снизилось. В управлении зафиксировали 27 актов вандализма в отношении наших памятников и захоронений советских солдат.

«Когда посольство вмешивается и отправляет ноту, в 100% случаев местные власти сообщают, что это дело рук хулиганов, а не политика государства, — говорит Андрей Таранов. — Есть исключительные случаи: когда было разрушено воинское захоронение в польском городе Тшцянка. По этому делу идет судебное разбирательство, дело завершится, скорее всего, в пользу справедливости, а руководители и исполнители этой инициативы понесут наказание. В нашу защиту поднялась местная общественность, и мы надеемся, что памятник будет восстановлен за счет польской стороны или за наш счет».

Напомним, в 2017 году в Тшцянке незаконно снесли архитектурное сооружение над братской могилой 56 советских воинов, погибших при освобождении города. Ранее польские власти дважды обращались к российской стороне по вопросу ликвидации памятника — он казался им «символическим». В ответ российская сторона дважды направляла документальное подтверждение о захоронении в этом месте 56 бойцов Красной армии.

Среди других случаев осквернения наших памятников в этом году — несколько раз изуродованный краской мемориал советским солдатам на площади Шварценбергплатц в Вене, облитый машинным маслом памятник «Родина-мать» в берлинском Трептов-парке, разбитый памятник Герою Советского Союза Георгию Черниенко в Кишиневе.

В апреле был осквернен обелиск в городе Явор в Польше, в мае неизвестные нанесли нацистскую символику на 57 надгробий советских воинов в немецком городке Шпремберг. В октябре вандалы написали слово «оккупанты» на памятнике освободителям Риги от немецко-фашистских войск, а в Эстонии снесли памятник на братской могиле советских солдат в поселке Таэбла.

Ситуацию на Украине и вовсе невозможно контролировать: закон 2015 года «О декоммунизации» запустил уничтожение памятников не только коммунистическим вождям, но и всему, что связано с Россией и русской историей. На этой волне в Черниговской области сбросили с постамента бюст советскому генералу Николаю Ватутину, в Одессе избавились от барельефа маршалу Победы Георгию Жукову, в Харькове разрушили памятник ему же.

В ответ в Минобороны РФ разработали законопроект об уголовной ответственности за осквернение символов воинской славы России, предусматривающий наказание сроком до пяти лет заключения. Под защиту нового закона попадут воинские захоронения и другие места погребения погибших при защите Отечества; памятники, стелы, обелиски, мемориальные сооружения и музеи; памятные знаки на местах боевых действий и посвященные выдающимся военачальникам, а также дням воинской славы и памятным датам. Наказывать будут не только вандалов, но и тех, кто призывает к подобным шагам, политиков и чиновников, способствующих вандализму.

Также авторы предлагают создать реестр иностранцев, «причастных к уничтожению, повреждению или осквернению» мест воинской славы: им будет запрещен въезд в Россию, а их имущество на территории нашей страны может быть арестовано. Им также грозит запрет на распоряжение имуществом на территории России, арест финансовых и других активов, запрет на сделки с ними, приостановление деятельности подконтрольных юрлиц и полномочий в их советах директоров.

В качестве наказания за покушение на символы воинской славы законопроект предусматривает штраф до трех млн рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет. При наличии отягчающих обстоятельств штраф может вырасти до пяти млн рублей, а срок заключения — до пяти лет.

«Думаю, это правильно и своевременно», — считает собеседник ФАН.

Восстановление поврежденных памятников в некоторых государствах делается за их счет, в некоторых — за счет российского бюджета, рассказал собеседник ФАН.

За последние несколько лет при участии представительств Минобороны РФ посольствами России проведены ремонтно-восстановительные работы на 1757 воинских захоронениях за рубежом. Представительствами РФ проверено состояние 7115 мест захоронений.

В 2019 году российские представительства за рубежом паспортизировали 117 воинских захоронений: было установлено 25052 ранее неизвестных имен захороненных; 12175 имен внесено в списки захороненных; 4832 имени увековечены на мемориальных плитах и обелисках.

Кроме того, как рассказал Андрей Таранов корреспонденту ФАН, представители поискового движения России получают международные сертификаты и допуски на работу в других странах, где ежегодно предают земле десятки новых найденных останков солдат Великой Отечественной войны.

«Наши поисковики работают, в том числе, с польскими специализированными государственными организациями и добровольцами, — говорит Таранов. — Проводят торжественные захоронения с воинскими почестями при участии военнослужащих Войска польского, властей, посольства России и нашего представительства. Отношение людей и властей на местах к таким церемониям совершенно нормальное: к солдатам относятся, как к героям. Мы не встречаем случаев нарушений процедур увековечения их памяти. Есть отдельные случаи на местах, но это, скорее, исключение — люди ведь во власть приходят разные...»

Добавим, в Российской Федерации действует закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества».

На территории Российской Федерации насчитывается 31078 воинских захоронений, в которых захоронены 4427540 погибших при защите Отечества. Из них пофамильно известны 2256726 военнослужащих, 2170814 захоронены как неизвестные. На территории 56 зарубежных государств насчитывается 12141 воинское захоронение, в которых захоронены 4124156 погибших при защите Отечества, из них известны 837261.

В 2019 году утверждена федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019—2024 годы», рассчитанная на шесть лет. Она позволит обустроить 13 воинских захоронений, созданных в результате поисковых работ, отремонтировать свыше девяти тысяч воинских захоронений, установить более шести тысяч мемориальных знаков и нанести на плиты около четверти миллиона имен захороненных воинов на территории России.

Также издан указ президента РФ об открытии представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Словении и увеличении штата представительства МО РФ в Германии. Сегодня представительства Минобороны РФ действуют в Польше, Германии, Венгрии, Румынии, Чехии, Китае, Словакии и США.