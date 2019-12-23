Дамаск назвал пиратством хищение сирийской нефти военными США

Дамаск, 23 декабря. Власти Сирии назвали пиратством действия американских военных по незаконной добыче и вывозу нефти из страны. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел САР Валид Муаллем.

«У сирийского народа похищают его недра, его нефтяные богатства, этим занимаются США. Считаем это расхищение пиратством, поскольку оно реализуется с использованием оружия», — отметил он.

Напомним, что в Сирии остается около 200 американских военных с техникой, которые, как заявляют в Вашингтоне, якобы следят за тем, чтобы сирийская нефть не попала в руки боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка). В то же самое время Дамаск утверждает, что США эксплуатируют захваченные курдами сирийские нефтяные поля и вывозят черное золото контрабандой за границу.

Президент Сирии Башар Асад уже заявлял о намерении поднять этот вопрос в Совбезе ООН, чтобы обязать Соединенные Штаты выплатить Дамаску компенсацию за причиненные убытки. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в свою очередь призвал США вернуть Сирии похищенную нефть. Он подчеркнул, что это будет реальным вкладом Америки в гуманитарное содействие Сирии.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. Военный конфликт осложняется присутствием на территории САР иностранных войск и террористических группировок. Единственные страны, которые получили от правительства Сирии разрешение на военное присутствие в Сирии — это Россия и Иран.

1 Организация запрещена на территории РФ.