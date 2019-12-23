Чижов оценил вероятность ответных санкций Европы по «Северному потоку — 2»

Москва, 23 декабря. Евросоюз не намерен отвечать на санкции США против «Северный поток — 2». Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

«Я не хотел бы предвосхищать. Пока что, по первым сигналам, ответных санкций, очевидно, ждать не следует», — пояснил он.

Ранее Минфин США объявил о введении санкций против российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Власти Германии раскритиковали решение Вашингтона, отметив, что американские санкции направлены «против немецких и европейских компаний».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона считает неприемлемым введение ограничительных мер США против «Северного потока — 2», а также выразил уверенность, что действия Вашингтона не станут препятствием для реализации данного проекта.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. США, Украина, а также несколько европейских стран выступают против «Северного потока — 2». Германия и большая часть стран Евросоюза поддерживают строительство газопровода, отмечая, что он преследует исключительно коммерческие цели.

Канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно отмечала, что ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» не угрожает Европе зависимостью поставок газа из России. По ее словам, в ближайшие годы потребность Германии в российском газе будет возрастать.