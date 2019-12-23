Сотрудники «Макдональдса» в Тюмени отказались пустить отморозившего ноги мужчину

Тюмень, 23 декабря. Сотрудники одного из «Макдональдсов» в Тюмени отказались помочь замерзающему мужчине. Работники заведения выставили его на улицу и отказались вызывать скорую. Происшествие случилось в ночь с 21 на 22 декабря на улице Ленина, 54.

Отмечается, что в поисках помощи мужчина заходил в ресторан, но всех посетителей быстро выгнали на улицу, поскольку «Макдональдс» закрылся, передает «360».

«Мы с друзьями проходили мимо «Макдональдса» на улице Ленина, к нам, сильно хромая, подошел мужчина и попросил вызвать скорую помощь. Он сказал нам, что отморозил ноги и не может больше идти», — поделился очевидец.

Случайные прохожие попросили сотрудников ресторана, пустить замерзающего в тамбур заведения, но получили отказ. Менеджер сослался на инструкции и цинично заявил, что мужчина не мог так быстро замерзнуть, так как «его выгнали всего 10 минут назад».

Отзывчивые горожане проводили нуждающегося в помощи до расположенного неподалеку кафе. Оттуда его забрала скорая.

В департаменте здравоохранения изданию подтвердили, что действительно в ту ночь диспетчер принял отказ от вызова к 58-летнему пострадавшему. Врачи оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Стоит отметить, что после случившегося очевидец написал в службу поддержки ресторана быстрого питания, однако ему снова рассказали об инструкции, которая не позволяет «пускать посторонних в то время, когда зал не работает».

Обсуждение происшествия в соцсетях, поделило тюменцев на два лагеря. Одни возмущаются ситуацией и требуют наказать работников ресторана, а другие поддерживают заведение общепита.

Ранее сообщалось, что в Тюмени пожилая жительница областного центра могла скончаться из-за врачебной халатности. Областной департамент здравоохранения уже проводит проверку, передает «Федерал-пресс».