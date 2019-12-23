Сирия, 23 декабря. САА удалось предотвратить взрыв в провинции Даръа. Автомобиль из конвоя международной коалиции США сбил женщину на севере Хасаки. САА освободила город Бабулин в южной части Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: завершили еще один этап подрывных работ в городе Алеппо; предотвратили взрыв на магистрали Даръа — Дамаск; освободили город Бабулин в Идлибе; сбили беспилотник исламистов на северо-востоке от Хамы.

Курдские вооруженные формирования: обвиняются в установке СВУ в окрестностях города Тель-Тамр на севере Хасаки.

ВС Турции и протурецкие силы: вели перестрелки с курдскими радикалами в северной части Алеппо.

Международная коалиция: во время передислокации дополнительных сил на север Хасаки сбила женщину.

Провинция Алеппо

В северной части региона не утихают стычки между курдскими вооруженными группировками и поддерживаемыми Анкарой формированиями. По данным интернет-портала Step News Agency, противоборствующие стороны обмениваются ударами в районе населенного пункта Джабрин. Напомним, несколько часов назад также отмечались боестолкновения к западу от города Аль-Баб. Никакой информации о потерях сторон в живой силе или военной технике все еще не поступало.

Между тем информационное агентство SANA News сообщает о том, что инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) завершили новый этап работ по разминированию местности в Алеппо и окрестных районах. В период с 9.00 до 14.00 саперы правительственных сил ликвидировали СВУ и боеприпасы, оставшиеся от исламистов в кварталах Ар-Рамуса, Аль-Инзират и Аль-Маари. Напомним, территория административного центра провинции была полностью зачищена от исламистов вооруженной оппозиции в декабре 2016 года.

Провинция Даръа

Стало известно о предотвращении взрыва в провинции. Агентство новостей SANA News передает, что сотрудникам сил внутренней безопасности удалось обнаружить и разминировать автомобиль, припаркованный на участке шоссе Дамаск — Даръа между городами Сайда и Гарият аль-Гарбия. Отмечается, что была обезврежена 21 мина, заложенная в транспортном средстве. При этом бомбы находились в бочках, замаскированных сеном. Некоторые из демонтированных СВУ были произведены в Израиле, остальные были собраны из осколков или кусков железа, дабы взрыв привел к большему числу жертв. О том, какое из антиправительственных бандформирований несет ответственность за минирование автомобиля, пока неизвестно.

Провинция Идлиб

На юго-востоке Идлиба не прекращаются вооруженные столкновения на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и исламистов незаконных бандгрупп. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (RojavaNetwork), правительственные войска открыли артиллерийский огонь по опорным пунктам исламистов на окраинах населенного пункта Джарджаназ. Кроме того, стало известно о том, что военнослужащим САА удалось освободить город Бабулин. Эти сведения были подтверждены связанными с радикалами источниками.

Провинция Хама

Боевики вооруженной оппозиции предприняли попытку атаки на подконтрольной Сирийской арабской армии (САА) территории к северо-востоку от Хамы. По информации новостного агентства SANA News, с целью нанести урон правительственным войскам исламисты задействовали ударный беспилотник. Тем не менее военнослужащим САА удалось сбить дрон на подлете к населенному пункту Аль-Хамра. Предполагается, что таким образом боевики намеревались оттянуть внимание сил САР и их союзников от наступления в Юго-восточном Идлибе.

Провинция Хасака

Поступила информация о новом взрыве в занимаемых курдскими радикалами районах в северной части Хасаки. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (alkhabour21), детонация СВУ произошла недалеко от города Тель-Тамр, что привело к ранению одного из местных жителей. Как известно, ответственность за установку СВУ лежит на курдских боевиках, которые заминировали приграничные с Турцией территории перед отступлением на юг.

Между тем произошел инцидент в районе города Камышлы, куда накануне был переброшен очередной американский конвой с подкреплениями. Twitter-канал (mediaofj) сообщил о том, что один из грузовиков США, прибывших в составе колонны, сбил местную жительницу. Никаких подробностей о случившемся пока не поступало.