Россия удовлетворена работой Конституционного комитета Сирии, заявил Лавров

Москва, 23 декабря. Россия удовлетворена началом работы Конституционного комитета Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом переговоров с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.

«Конечно же, мы не можем не выразить удовлетворение по поводу того, что, наконец, после многочисленных попыток помешать этому, начался политический процесс, начал свою работу Конституционный комитет», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Лавров сообщил, что намерен обсудить с Муаллемом, как Россия и Сирия смогут наиболее эффективно взаимодействовать для продвижения в данном направлении.

«Безусловно, неотъемлемой частью наших общих усилий является продолжение бескомпромиссной борьбы с остатками террористических группировок на территории Сирийской Арабской Республики», — отметил Лавров.

Напомним, вторая сессия Конституционного комитета Сирии прошла в Женеве в конце ноября, однако стороны не смогли согласовать повестку. После этого было решено провести новую встречу 16 декабря, но и она не состоялась.

Основная цель создания комитета — подготовить конституционную реформу в Сирии, чтобы провести выборы в САР. В расширенный состав комитета вошли по 50 человек от сирийской оппозиции, правительства страны и гражданского общества. 45 человек из состава комитета будут готовить конституционные проекты. Их будут утверждать в расширенном составе большинством голосов. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя призвал Совет Безопасности не вмешиваться в работу Конституционного комитета Сирии.