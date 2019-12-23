Россия будет содействовать восстановлению суверенитета Сирии, заявил Лавров

Москва, 23 декабря. Россия будет делать все возможное для содействия Дамаску в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Сирии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с сирийском коллегой Валидом Муаллемом.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что путь к восстановлению суверенитета находится исключительно в руках сирийцев, без какого-либо вмешательства извне.

«Мы будем делать все, чтобы в полной мере выполнить резолюцию Совета Безопасности 2254, которая предполагает полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики», — цитирует слова Сергея Лаврова РИА Новости.

Напомним, в Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Россия помогает Сирийской Арабской Республике в борьбе с международным терроризмом. Сейчас в САР на первый план выступают вопросы политического урегулирования, восстановления инфраструктуры государства и возвращения беженцев.