РФ готова предоставить сведения для судебного слушания по MH17 в Нидерландах

Москва, 23 декабря. Россия готова предоставить данные для судебного слушания по крушению MH17 в марте 2020 года в Нидерландах. Об этом сообщил в понедельник во время пресс-конференции постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

По словам Чижова, российская сторона готова сотрудничать и взаимодействовать в прояснении всех обстоятельств данного инцидента.

«Мне известно, что в марте начнутся судебные слушания в Нидерландах по этому поводу. В том числе и в этом контексте мы готовы предоставить имеющиеся у нас данные», — уточнил он, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать запрос дипломатического ведомства Нидерландов к России о сотрудничестве в расследовании незакрытия неба над восточной Украиной в день авиакатастрофы.

Напомним, в ноябре текущего года глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что Куала-Кумпур требует обнародовать все доказательства и улики по крушению МН17 в Донбассе. Кроме того, малайзийский министр подчеркнул, что власти страны не считают возможным делать какие-либо выводы о виновности без их пристального изучения.

Совместная следственная группа (ССГ), которая во главе с генпрокуратурой Нидерландов, но без участия РФ, занимается расследованием обстоятельств авиакатастрофы малайзийского Boeing, заверяет, что самолет был сбит из ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ. ССГ назвала имена четырех подозреваемых по делу о крушении воздушного судна. Москва неоднократно подчеркивала, что обвинения ССГ в причастности РФ беспочвенны и лишь вызывают сожаление, потому что расследование является ангажированным и необъективным.

Малайзийский Boeing, следовавший рейсом Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области. На борту судна находилось 298 человек — никто не выжил.

Ранее немецкий детектив Йозеф Реш заявил, что на протяжении пяти лет проводит собственное независимое расследование авиационной катастрофы, но следователи отказываются принимать собранные им материалы, в которых названы также причины катастрофы.