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Полиция разыскивает в Кемерово водителя ВАЗ, сбившего трех человек на остановке

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Полиция разыскивает в Кемерово водителя ВАЗ, сбившего трех человек на остановке

Кемерово, 23 декабря. Водитель ВАЗ-2112 сбил трех человек на остановке общественного транспорта и скрылся с места ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Инцидент произошел днем 23 декабря на улице Ленина. Машина влетела в толпу людей, от удара у ВАЗа оторвался бампер.

Пострадавших, в том числе 14-летнего мальчика, госпитализировали. О состоянии пострадавших не сообщается.

Сотрудники ГИБДД уже установили владельца автомобиля. Правоохранители выясняют, кто находился за рулем в момент ДТП, пишет «Газета Кемерова».

Ранее сообщалось, что в Ярославле женщина попала под колеса автомобиля, когда переходила дорогу на зебре.

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