Соловьев поблагодарил Украину за антиамериканскую позицию по вопросу газа

Москва, 23 декабря. Телеведущий Владимир Соловьев поблагодарил Киев за то, что украинская власть «выступила против Америки» и вместе с Россией решила газовый вопрос. Журналист констатировал, что в обратном случае «могла сложиться патовая ситуация».

Соглашение по транзиту российского газа в Европу через Украину стало главной темой программы «Воскресный вечер». В эфире программы Соловьев, обращаясь к украинскому эксперту, поблагодарил Киев за антиамериканскую позицию по вопросу газа.

«За это мы вас можем только поблагодарить», — заявил Соловьев.

Журналист отметил, что Москва могла бы оказаться в «патовой ситуации». Соловьев отметил, что Дания не случайно затягивала выдачу разрешения на строительство «Северного потока ― 2». Кроме того, из-за Болгарии затягивается реализация «Турецкого потока», напомнил ведущий.

«У нас могла сложиться патовая ситуация, когда бы мы не выполняли по объему свои обязательства перед Европой по поставке газа. Если бы вы сказали: «Все, договора нет, мы прекращаем транзит», ― добавил Соловьев.

Вашингтон «был бы счастлив», если бы сложилась такая ситуация, констатировал Соловьев. Европа бы перешла на более дорогой американский сжиженный газ, и США «отслюнявили» бы Киеву за это.

«Вы мне просто скажите: Америка знает, что вы себя так ведете?» ― с иронией спросил журналист у украинского эксперта.

Ведущий отметил, что Европа все же обиделась на Украину, потому что Киев поблагодарил США за санкции против Европы, пишет «Царьград».

«Европейцы подумали: «Украинцы, вы определитесь: мы вам дали 15 «ярдов» (миллиардов – Прим. ред.), Америка ― 1,5 «ярда». Вы их благодарите за то, что они наши компании наказывают», ― отметил Соловьев.

Напомним, 20 декабря Москва и Киев подписали протокол о сотрудничестве по газу. Согласно документу, между «Газпромом» и «Нафтогазом» будет заключено соглашение о урегулировании взаимных претензий и продолжении транзита российского газа через территорию Украины.

Стороны договорились о транзите 65 миллиардов кубов газа в 2020 году. Еще по 40 миллиардов кубов будет транспортироваться в 2021-2024 годах. В соответствии с договоренностями, «Газпром» выплатит 2,9 миллиардов долларов «Нафтогазу» согласно решениям Стокгольмского арбитража. От остальных исков и антимонопольных претензий на 7,4 миллиарда долларов украинская сторона откажется.