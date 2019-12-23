Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Дамаск будет давать приоритет российским компаниям, работающим в Сирии

46
0 Оставить комментарий

Дамаск будет давать приоритет российским компаниям, работающим в Сирии

Дамаск, 23 декабря. Власти Сирии будут отдавать приоритет российским компаниям, работающим на территории республики. Об этом в понедельник заявило министерство иностранных дел САР.

Ведомство пояснило, что соответствующее распоряжение дал президент страны Башар Асад. Отметим, что о планах давать преференции работающим над восстановлением Сирии российским компаниям Дамаск объявлял еще в июле.

По словам посла Сирии в России Рияда Хаддада, сотрудничество между двумя странам в последние годы значительно усилилось. Только за прошлый год товарооборот между Москвой и Дамаском вырос на 40%. В настоящее время Сирия нуждается в помощи и рада применить богатый опыт российских компаний в деле восстановления разрушенной войной инфраструктуры. В первую очередь речь идет о сферах строительства и энергетики.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. Военный конфликт осложняется присутствием на территории САР иностранных войск и террористических группировок. Единственные страны, которые получили от правительства Сирии разрешение на военное присутствие в Сирии, — это Россия и Иран.

© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров