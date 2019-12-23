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Убийц саудовского журналиста Хашукджи приговорили к смертной казни

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Убийц саудовского журналиста Хашукджи приговорили к смертной казни

Эр-Рияд, 23 декабря. Пятерых убийц журналиста Джамаля Хашукджи приговорили к смертной казни. Приговор вынес суд Саудовской Аравии, сообщили представители прокуратуры телеканалу Sky News Arabia.

Кроме того, 24 года за решеткой проведут еще три человека приговоренные по данному делу.

Всего фигурантами расследования являются 11 человек. Одного из них — консула Генконсульства королевства признали невиновным, так как у него есть доказанное алиби.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, известный критическими статьями в адрес Эр-Рияда, исчез 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Впоследствии сообщалось о том, что Хашукджи был убит во время собеседования, жестокие пытки проходили прямо в здании диппредставительства.

Ранее спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар заявил, что вина за убийство Хашукджи лежит на Эр-Рияде. 

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