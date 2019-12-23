Валуев отреагировал на слова Губерниева о трусости Сталина

Москва, 23 декабря. Российский боксер и депутат Госдумы России Николай Валуев прокомментировал слова спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который обвинил Иосифа Сталина в трусости в первые дни Великой Отечественной войны.

Ранее Губерниев заявил, что Сталин показал себя трусливым руководителем страны, который в первые три дня Великой Отечественной войны «никуда не высовывался».

Валуев негативно отнесся к словам спортивного комментатора. Он обратил особое внимание на то, что подобные выражения в адрес исторической личности являются неприемлемыми. С точки зрения Валуева, война является частью истории страны, и ее нельзя переписать.

Во время веб-конференции, на которой отвечал на вопросы пользователей, спортсмен сказал, что Сталин — величайший руководитель.

«Он сумел оставить след в истории великой страны», — заявил боксер.

Напомним, ранее актер Дмитрий Певцов в образе Иосифа Сталина прокомментировал слова телеведущего Владимира Познера о том, что противники абортов являются «мракобесами». По его словам, понятие «мракобесие» означает враждебное отношение к науке, прогрессу и просвещению. Актер напомнил о признании Познера в том, что тот чувствует себя в России чужим, и призвал его уехать во Францию.