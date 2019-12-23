Поезд с Путиным направился по Крымскому мосту в Тамань

Керчь, 23 декабря. Поезд с президентом России Владимиром Путиным направился из Керчи в Тамань. Там глава государства примет участие в церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста.

Владимир Путин перед стартом церемонии решил лично проехать по новому железнодорожному пути. Президент прибыл на вокзальный комплекс железнодорожной станции «Керчь Южная. Новый парк», проследовал по перрону, зашел в так называемый рельсовый автобус и прошел в кабину машиниста. После этого поезд начал движение, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что первый поезд в Крым, «Таврия», отправится в Севастополь в понедельник, 23 декабря, в 14.00 из Санкт-Петербурга. Ему предстоит преодолеть 2741 километр за 43,5 часа.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым с Таманским полуостровом, открыли в мае 2018 года. Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии запуска автомобильной части моста.

Переправа является самой длинной в России. Протяженность Крымского моста составляет 19 километров.