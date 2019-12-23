Военный эксперт уверен, что американцам нужна «дырявая граница» в Сирии

Военный аналитик Александр Перенджиев считает, что в срыве гуманитарных поставок сирийцам виноваты США.

Ранее глава Государственного департамента США Майк Помпео назвал «постыдным» решение Российской Федерации и Китайской Народной Республики заблокировать предложенную в Совете безопасности ООН Бельгией, Германией и Кувейтом резолюцию о гуманитарной помощи жителям Сирии.

Сам режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в САР из соседних стран через линию фронта и погранпереходы работает с июля 2014 года. Его устанавливала резолюция СБ №2165, которая ежегодно продлевалась. Согласно документу, гуманитарные учреждения ООН, а также их партнеры могут использовать маршруты через пункты пропуска Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамата.

Инициатива Бельгии, Германии и Кувейта предполагает сокращение общего числа гуманитарных переходов до трех, с возможностью восстановления четвертого. Другими словами, должны остаться пропускные пункты на границе с Ираком и Турцией, что позволяет перемещать гумпомощь ООН на сирийскую территорию без согласования с официальным Дамаском. При этом работу пропускного пункта на границе с Иорданией предлагалось приостановить.

Российская же сторона подготовила свой проект резолюции, нацеленный на сохранение трансграничных поставок гумпомощи в Сирию с участием ООН через два реально работающих пункта пропуска в те районы, которые действительно не могут получить помощь из других источников, а именно в провинцию Идлиб.

В результате возникших между сторонами разногласий, Совбез ООН не смог принять единую резолюцию о механизме доставки гуманитарной помощи в Сирию: Россия и КНР наложили вето на проект Бельгии, Германии и Кувейта. Однако российский проект резолюции также не прошел согласование, поскольку за документ проголосовали только пять стран, против выступили шесть государств.

«Двойные стандарты и политическая ангажированность наших западных партнеров загубили оба проекта резолюции», — сказал в свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя.

Политический и военный аналитик, доцент РЭУ им Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что в сложившейся ситуации на самом деле виновата американская администрация, которую не заботит жизнь рядовых сирийцев.

«Американцы в этой ситуации хотят оставить дырявую границу. Фактически получается, что Штаты, используя ООН как инструмент намеревались легитимизировать состояние Сирии, когда Дамаск фактически не контролирует многие районы страны и даже погранпереходы, а под видом гуманитарных конвоев на территорию страны будет завозиться военная техника и оружие для поддержания тех же курдов. То есть США намерены сохранять Сирию в состоянии хаоса», — поясняет эксперт.

Собеседник ФАН высказал предположение, что проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта появился не просто так и может быть связан с потерей Вашингтоном влияния на территории ближневосточной страны.

«Возможно американские военные конвои перестали пропускать на сирийский погранпереходах, где-то их вообще заблокировали, и они почувствовали себя неуютно. Поэтому и была придумана схема, где под видом гумконвоев они могли бы спокойно ездить по Сирии, развозить и поддерживать своих подопечных — боевиков из курдских отрядов. Но ведь именно своим решением, американцы оставили рядовых сирийцев без гуманитарной помощи и обрекли их на страдания», — заключил эксперт.

Ранее Федеральное агентство новостей представило большое расследование, посвященное ситуации в Сирии. Первая часть посвящена связям сбежавшего из РФ олигарха Михаила Ходорковского и автора фейков о ЧВК «Вагнера» Дениса Короткова с террористами группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Во втором материале рассказывается о взаимодействии Вашингтона с боевиками ИГ1. Третья публикация посвящена военной операции России против террористов в Сирии, а также героизму россиян в борьбе с исламистскими группировками на территории САР. Четвертая часть повествует о созданной США сети русскоязычных СМИ, распространяющих недостоверную информацию о деятельности России в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.