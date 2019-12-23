Кавалер Госдепа Чирикова боится стать истеричной мегерой

Политическая повестка в России давно включила экологию в перечень насущных вопросов. Изменение качества жизни, связанное с воздействием на окружающую среду, волнуют многих, и сакраментальный вопрос «Каким воздухом будут дышать наши дети?» все чаще интересует граждан страны.

Неудивительно, что тема экологии стала одной из центральных во многих общественных дискуссиях. Одновременно на экологии принялись паразитировать деструктивные силы, которые привыкли подменять научную экспертизу истошным воплем луддита «Назад, в пещеры!» и тухлой митинговщиной.

Что еще хуже, часто этот лозунг, в том или ином варианте, маскирует попытку остановить развитие России и деиндустриализировать ее экономику с помощью претенциозно понимаемой заботы об окружающей среде.

Федеральное агентство новостей расскажет об одном из таких «активистов от экологии» — Евгении Чириковой.

Из Москвы — в пампасы

Евгения Сергеевна Чирикова родилась 12 ноября 1976 года в успешной столичной семье. Ее отец был научным сотрудником престижного МИФИ и защитил кандидатскую диссертацию. Мать занимала более скромную должность социального работника.

В 1994 году Женя окончила литературный класс школы №201 имени Зои и Шуры Космодемьянских, после чего поступила в Московский авиационный институт. В 2000 году она, по ее собственному утверждению, окончила сразу два факультета МАИ — инженерный и экономический.

Два образования, трудолюбие и, конечно, связи семьи позволили Чириковой быстро построить профессиональную карьеру и начать собственное дело. Еще студенткой, в 1999 году, Женя начала работать инженером-программистом на Автозаводе имени Ленинского Комсомола — знаменитом АЗЛК, медленно умирающем при мэре Юрии Лужкове. А в 2000 году, после окончания вуза, перешла на работу в компанию «Инспро», где сначала занималась созданием систем автоматизации, а потом и возглавила отдел по внедрению таких систем.

С 2004 года Чирикова открыла уже свое дело, заняв должность исполнительного директора в собственной компании «ЭЗОП» («Электроэнергетика и защита от помех»). В этом начинании ее поддержал муж, бизнесмен Михаил Матвеев, с которым Евгения познакомилась еще во время учебы.

«ЭЗОП» стал семейной компанией: чета Чириковых выступила его учредителями. Эта инженерно-проектная фирма специализировалась на проектной документации по строительству атомных станций, распределительных устройств, высоковольтных линий и т. д.

Секрет успеха семейного бизнеса был прост: в Москве экспертный рынок наиболее развит, так как именно в столице расположены многие проектные институты и согласующие государственные инстанции. А небольшая компания Чириковых выступала посредником в получении различных экспертиз для предприятий со всей России.

При этом, судя по всему, фиксированность на теме «нарушенной экологии» присутствовала в семье Чириковых изначально. Уже в конце 1990-х годов они переехали из столицы в подмосковные Химки, чтобы их будущие дети «дышали хорошим воздухом, потому что в Москве это невозможно». Там на свет появились обе дочери Чириковых — Лиза и Саша.

И там же Чириковы свернули на «узкую дорожку» доморощенного экоактивизма. По воспоминаниям самой Евгении, летом 2007 года, гуляя вместе с мужем по лесопарку, она обнаружила нанесенные на деревья метки. Супруги принялись искать информацию о «загадочных» пометках на деревьях — и нашли постановление тогдашнего губернатора Подмосковья Бориса Громова о том, что через лесопарк будет проложена новая дорога, федеральная трасса М11 Москва—Санкт-Петербург.

Оказалось, что переезд в Химки — пустая трата времени и денег! Вместо тихого леса и чистого воздуха Чириковы получили под боком целую автостраду, движение по которой не будет смолкать никогда. Таким получился крах персонального «рая».

Нормальная реакция жителя мегаполиса на подобные изменения вокруг тебя — это поиск компромисса с действительностью. Но не такими были Чириковы!

В 2008 году Евгения Сергеевна становится сначала активистом, а затем и лидером неформального движения «Экооборона». В нем она пытается объединить таких же недовольных строительством новой дороги жителей Химок и воспрепятствовать ее постройке. Однако уже к ноябрю 2009 года все их усилия идут прахом: часть земель Химкинского лесопарка переводится в категорию земель транспорта и промышленности, что открывает прямой путь для будущей постройки автомагистрали.

И тут Чирикова почему-то решает бороться не с постановлением правительства и не с поддерживающим ее экспертизами, а… лично с тогдашним главой исполнительной власти России Владимиром Путиным. Она записывает видеообращение к тогдашнему президенту России Дмитрию Медведеву с требованием отправить правительство в отставку!

Напомним, что по этому постановлению «Химкинский лес» отнюдь не уничтожался. Из общей площади лесопарка 1100 га, и без того зажатой между Москвой и растущими пригородами, изымались под нужды дороги лишь 145 га — чуть больше десятой части всех насаждений.

Дошло до смешного: во время инвестиционного форума в Париже Медведева принялись донимать вопросом, как он относится к вырубке… 14 дубов на строительстве трассы. Медведев сначала даже не понял сути вопроса, переспросив, что это за замечательные дубы и кем они были посажены.

Сегодня, с учетом прошедших лет, легко убедиться в крайне низком уровне «аргументации» Чириковой в ее открытых письмах. Скажем, в качестве примера якобы неудачного решения, «загубившего» столичную экологию, Евгения Сергеевна приводила строительство линии «Аэроэкспресса» в аэропорт «Шереметьево»:

«С постройкой железной дороги уничтожена природа, а железной дорогой мало кто пользуется из-за сверхдорогой стоимости проезда», — заявляла Чирикова.

Теперь, без сомнения, глупость ее аргументации понятна всем. А тогда, похоже, Евгения готова была предложить улетающим идти до аэропорта пешком — лишь бы сберечь пару осинок.

От экоактивистки — к любимице Запада

На примере «защиты Химкинского леса» можно рассмотреть весь сценарий раскручивания в России любой псевдоэкологической проблемы через экоактивистов — как энтузиастов, так и проплаченных циников.

Уже к середине 2010 года стараниями иностранных политиков и СМИ движение Чириковой оказывается в центре российской экологической повестки. Нигде не зарегистрированных «защитников» внезапно поддерживают Greenpeace, WWF Россия и Transparency International, направившие Медведеву совместные просьбы «приостановить уничтожение Химкинского леса». Судьбой лесопарка внезапно озаботились в Европейской партии зеленых, а вырубка 14 дубов даже стала центральным пунктов в речи французского сенатора Доминика Войне.

Что случилось? Может быть, западному истеблишменту стало жаль деревьев в России? Вовсе нет: разгадка повышенного интереса к Чириковой — в другом. Просто 10 марта того же года Евгения Сергеевна подписала обращение российской оппозиции «Путин должен уйти» — и сразу же вошла в «пантеон» непримиримых «борцов с режимом». Эта тусовка абсолютно чужда какой-либо природоохранной заботы, но с удовольствием подменяет ее радикальной политической движухой.

«На земле» эта «борьба за Химкинский лес» выглядела максимально грязно и нелепо. Активисты во главе с Чириковой несколько недель безуспешно блокировали строительную технику в лесопарке, пока их лагерь не разогнал ОМОН. В ответ «экологи» не придумали ничего лучше, чем откровенный экстремизм. 28 июля 2010 года активисты движения забросали камнями и дымовыми шашками здание администрации Химок, обстреляли мэрию из травматических пистолетов (!) и исписали ее стены лозунгами.

Надо ли говорить, что делу это никак не помогло? Маршрут строительства трассы, если и нужно было изменять, то не блокированием техники или нападениями на административные здания, а кропотливой работой с документами и экспертизами, возможно даже в судах. Однако ничего подобного проделано не было — ведь это скучно и вряд ли привлечет внимание Запада.

В декабре того же года, после вынесения правительственной комиссией окончательного решения о том, что скоростная трасса Москва—Санкт-Петербург будет проложена через «Химкинский лес», Чирикова от лица «защитников» заявила новую глупость:

«Мы начинаем политическую борьбу и будем настаивать на смене существующего строя».

Как говорится, круг замкнулся: если ты обанкротился в своих эко-начинаниях — требуй революции, она все спишет. Или сразу проси новую планету. С лесами, чистым воздухом и подальше от ненавистных дорог.

До Таллина недалеко

Закроем сюжет с лесопарком: уже 23 декабря 2014 года — ровно пять лет назад! — было открыто движение в Химкинском и Солнечногорском районах Московской области в обход Химок по федеральной трассе М11. Все истерики Чириковой и Ко ожидаемо закончились ничем, а путешественники из Москвы в Санкт-Петербург и обратно стали экономить около часа ценного времени, которые они каждый раз тратили из-за пробки на старом шоссе.

Лесопарк, кстати, тоже остался на месте — и до сих пор является любимым местом прогулок жителей близлежащих городков. Приезжают туда и из Москвы — ведь никакой «деградации экосистемы» в нем не случилось, несмотря на истошные вопли Чириковой.

Сама же Евгения Сергеевна действительно «нашла другую планету»: в апреле 2015 года она вместе с семьей переехала в Эстонию на постоянное место жительства. Насколько близко они нынче живут к автодороге, история умалчивает. Зато известно другое.

Еще в марте 2011 года Чирикова встретилась с тогдашним вице-президентом США Джо Байденом, посещавшим Россию с официальным визитом. И Байден тогда вручил Евгении награду Госдепа США «За храбрость», что стало для нее неофициальным «знаком качества» и пропуском в нужные организации на Западе.

В том же году за «деятельность по защите окружающей среды» она была удостоена экологической премии Голдмана, а затем еще ряда иностранных экологических наград. Все это поднимало ее вес в глазах зарубежного экспертного сообщества — а там хоть трава не расти.

И в этом процессе «западного признания» дошло до смешного: в 2012 году Чирикова вошла в одиозный список «100 мыслителей современности» по версии американского журнала The Foreign Policy, — за то, что «перехитрила Владимира Путина». Она стала, как писали авторы рейтинга, «очень доступным для понимания символом — обыкновенная женщина, с необыкновенной решимостью сражающаяся за спасение собственного дома». Какой мифический «дом» спасала Евгения Сергеевна, издание не уточнило, но можно сказать одно — ее хитрость разгадал бы и ребенок.

В целом, попадание в «топ-100 мыслителей» оказалось откровенно позорным: от России там значились также хулиганки из Pussy Riot и блогер Алексей Навальный. Такой вышла теплая компания «мыслителей», суждения которых интересны разве что составителям рейтинга.

И все же Чирикову не забыли. Теперь она, уже из Эстонии, «защищает» то гору Куштау в Башкирии, где она удаленно борется с местной содовой компанией, то Подкаменную Тунгуску и Енисей, где она критикует постройку каскада ГЭС. Нетрудно заметить, что никакого отношения к реальной экологической защите ее инициативы не имеют. Ведь, как и в случае «защиты Химкинского леса», Чирикова оперирует не фактами или экспертизами, а голословными политическими заявлениями «от кураторов».

Само собой, выступает она и против газопровода «Северный поток — 2». При этом полностью повторяя риторику Госдепа, которая противоположна не только российским заявлениям, но и европейским экологическим экспертизам. Забавнее всего, что эти экспертизы выданы не только Германией, Данией или Финляндией, но и Эстонией, где Чирикова проживает сегодня.



При этом прямо выступать против официального Таллина Евгения Сергеевна побаивается. Это обычная ситуация: перебравшиеся в Прибалтику российские политэмигранты уже не в первый раз жалуются на пещерный национализм и дискриминацию русских, царящие в «молодых демократиях Балтии». Вот только их критика крайне осторожна, труслива и перемежается потоками лести в адрес националистических режимов.

Так и Чирикова: прошлым летом она осмелилась написать открытое письмо президенту Эстонии, в котором сетовала, что живет с семьей в гетто, выброшенная на обочину общественной и культурной жизни. Однако все ее письмо было исполнено в духе политкорректности и «поиска позитивного решения».

«У меня нет возможности второй раз заканчивать школу с ребенком на эстонском языке. Я не считаю, что такие сложности нас сплотят. Они просто превратят меня в истеричную мегеру, а моего ребенка — в неврастеника», — жаловалась на жизнь Чирикова.

Без толку, конечно. Эти жалобы Таллину — что мертвому припарки, и Евгения Сергеевна отлично это понимает.

Зато, наверное, чистый воздух, и дорог мало. Так что дышите полной грудью, Женя, подальше от России — от превращения в истеричную мегеру пока никто не умирал.