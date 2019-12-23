Регистрацию домашних животных в России могут сделать бесплатной

Москва, 23 декабря. Регистрация домашних животных должна быть безвозмездной для граждан. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Он уточнил, что позиция комитета заключается в том, что регистрация и учет питомцев должны быть бесплатными для россиян. Иначе, указал депутат, это может привести к масштабному избавлению от животных.

«У меня собака бегает с биркой, ее чипировать не надо. Члены кинологических федерации настаивают на клеймировании, так им удобнее», — отметил парламентарий.

Он обратил внимание на то, что необходима вариативность в выборе способа идентификации питомца. Помимо этого, должны быть зарегистрированными не только домашние питомцы, но и уличные, пишет «Парламентская газета».

Ранее депутаты фракции «Единая Россия» пообещали исключить «маразм» из законодательного проекта о маркировке домашних животных. Как сообщал «ФедералПресс», процедура в первое время должна быть добровольной.