Эксперты назвали незаметные симптомы рака

Москва, 23 декабря. Эксперты назвали первые признаки онкологических заболеваний, на которые пациенты обычно не обращают внимания.

Онкологи Московского клинического научного центра считают, что постоянная головная боль, заложенность носа и пигментные пятна на коже могут говорить о ранней стадии рака.

Различные уплотнения и шишки под кожей тоже говорят о том, что в организме протекают воспалительные процессы. Эксперты отмечают, что острая боль в голове или в шее, неприятные ощущения при глотании, шатание зубов — незаметные симптомы рака.

Врачи напоминают, что ранняя диагностика онкологического заболевания повышает шансы на выздоровление. Они рекомендуют регулярно обращаться к врачам и сдавать анализы.

Как пишет Deita.ru, одним из самых эффективных способов снизить риск развития рака молочной железы — похудение. У женщин, которые похудели к 50 годам, на 26% снизился риск развития рака.

А у тех, кто отказался от курения и употребления спиртных напитков, намного выше шансы не заболеть раком и болезнями сердечно-сосудистой системы.

Ранее сообщалось, что группа ученых из Московской области нашли средство, которое снижает риск инфаркта и других заболеваний сердца. Вещество было получено из водорослей и форели.