Германия разрешила строительство «Северного потока — 2» зимой

Берлин, 23 декабря. Власти Германии разрешили строительство газопровода «Северный поток — 2» на своей территории в зимнее время года. Соответствующее решение приняло Федеральное ведомство по геодезии и картографии Германии (BSH).

«BSH согласовало прокладку труб для завершения строительства «Северного потока — 2» на отрезке в 16,5 км в зимние месяцы», — говорится в сообщении.

Как пишет «Газета.ру», ранее швейцарская Allseas прекратила укладку труб для российского газопровода из-за страха перед американскими санкциями. Сенат США в конце года согласовал бюджет страны, в который оказались заложены расходы на санкции в связи со строительством «Турецкого потока» и «Северного потока — 2».

Теперь компания Nord Stream 2 (оператор «Северного потока — 2») может обратиться в суд с исками против США и Allseas. По мнению президента исполкома российской Ассоциации международного права Анатолия Капустина, если Allseas проиграет суд, то швейцарская компания может сама подать иск против США, чтобы возместить себе убытки, нанесенные американскими санкциями.

Отметим, что ограничительные меры Соединенных Штатов уже успела раскритиковать канцлер Германии Ангела Меркель. Она заявила, что действия Вашингтона могут негативно отразиться на переговорах по транзиту газа, которые в настоящий момент ведет трехсторонняя группа (РФ, Украина, ЕС). Немецкий бизнес в свою очередь назвал американские санкции вмешательством в европейскую энергетическую политику.