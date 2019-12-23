Россия направила в ДР Конго две мобильные лаборатории для борьбы с вирусом Эбола

Москва, 23 декабря. Роспотребнадзор направил в Демократическую Республику Конго (ДРК) две мобильные микробиологические лаборатории. Они оснащены самым современным оборудованием и способны проводить широкий спектр исследований. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В торжественной церемонии передачи техники приняли участие глава Роспотребнадзора Анна Попова и представитель президента ДРК Патрик Конго.

Руководитель ведомства отметила, что Россия оказывает активную поддержку и помощь властям ДРК по борьбе с эпидемией Эбола.

«Могу заверить, что наша страна готова оказать необходимое содействие в противодействии инфекционным заболеваниям», — сказала Попова.

Отмечается, что лаборатории разработаны специально для африканской страны на базе грузового автомобиля «Газ» и являются полноценной заменой стационарных пунктов исследований. Пробы исследуются на месте забора, и поэтому необходимые меры принимаются гораздо быстрее, отмечает в сообщении пресс-службы.

Кроме того, российская сторона передала конголезским властям расходные материалы, диагностические препараты и средства индивидуальной защиты. Планируется, что более 150 специалистов из ДРК пройдут специальное обучение в учреждениях Роспотребнадзора.

«Мы уверены, что лаборатории Роспотребнадзора внесут значительный вклад в ликвидацию вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и позволят быстро и эффективно проводить исследования в удалённых районах страны», — считает Попова.

В 2020 году РФ направят в ДРК дополнительное лабораторное оборудование и вакцины для профилактики холеры и лихорадки Эбола.