Ветераны «Альфы» рассказали, кто может стоять за сообщениями о «минированиях» в Москве

Москва, 23 декабря. Ветераны группы «Альфа» объяснили, кто может стоять за сообщениями о «минированиях» в Москве и какой ущерб наносят постоянные эвакуации учреждений.

Массовые «минирования» в столице можно назвать спланированной акцией, которая направлена на то, чтобы проверить реакцию специальных служб. Об этом рассказал член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России» и ветеран группы антитеррора «Альфа» Игорь Шевчук. Он также отметил, что это может быть и обычное хулиганство.

«Степень угрозы может быть от нулевой до максимальной», — заявил Игорь Шевчук в беседе с корреспондентом телеканала «360», отметив, что расследованием этого дела должны заниматься профессионалы.

Как указал президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, за анонимными сообщениями о «минировании» могут стоять три группы: школьники и студенты, психически нездоровые люди и те, кто недоволен действующей политикой России.

«Третья группа — это люди, которые недовольны нынешней властью. Получается, больше всего это Украина или те, кто нас не любит. Через эти страны идут звонки от вот этих телефонных террористов. Эта группа самая объемная по своему составу, и вот эта ненависть дает нам большие проблемы», — подчеркнул он.

Гончаров отметил, что анонимные сообщения о минировании ведут к большим финансовым и человеческим затратам, а на каждый вызов реагируют полностью укомплектованные группы экстренной службы и силовых ведомств. Собеседник телеканала также обратил внимание на то, что если звонки или сообщения идут из-за границы или из третьих стран, то выявить злоумышленников трудно.

«К сожалению, наши спецслужбы пока не могут кардинально решить эту ситуацию, но это проблема всех спецслужб», — резюмировал Сергей Гончаров.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что понедельник 15 судов в Москве были эвакуированы из-за сообщений о минировании.