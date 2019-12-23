Телеканал «Рен ТВ» раскрыл планы на эфир в новогодние праздники

Москва, 23 декабря. Телеканал «Рен ТВ» уже определился с тем, что будет в эфире в новогодние праздники. Отмечается, что уже 30 декабря не будет привычной программы передач.

В предпоследний день уходящего года зрители смогут увидеть целый цикл документальных фильмов о главных пророчествах и прогнозах на ближайшее время.

31 декабря на канале будут идти лучшие концерты сатирика Михаила Задорнова, а в 13.00 начнется трансляция ежегодного международного фестиваля «Легенды Ретро FM», в котором примут участие отечественные и зарубежные звёзды 70-90-х годов. Шоу продлится до утра 1 января, сообщает пресс-служба «Рен ТВ».

Следующие восемь дней эфирную сетку канала займут познавательные проекты, культовые фильмы и лучшие российские мультфильмы. Два праздничных дня удивят зрителей программами «Невероятно интересные истории» и «Засекреченные списки».

Кроме того, «Рен ТВ» покажет лучшие фильмы Балабанова, кинокартины «Сёстры», «Скиф», «День Д», «Супербобровы», «Каникулы президента» и «Всё или ничего». Россияне смогут провести время и за просмотром остросюжетных телесериалов, таких как «Бандитский Петербург», «Грозовые ворота» и «Кремень».

Самых маленьких зрителей канала порадуют мультипликационные хиты «Иван Царевич и Серый волк», «Большое Путешествие», «Садко» и другие мультфильмы.