Белоруссия и Россия согласовали «дорожную карту» по отмене роуминга. События дня. ФАН-ТВ

Совфед прекратил полномочия сенатора Гольдштейна Российский Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Ростислава Гольдштейна. На этот раз дело не в скандале или утрате доверия, а в переходе на новую должность. Ранее политик, согласно указу президента страны, был назначен временным губернатором Еврейской автономной области. На новом посту Гольдштейн сменил Александра Левинталя, который возглавлял регион с 2015 года, но полторы недели назад ушел в отставку. Любопытно, что в этом же декабре кадровые перестановки затронули и Иркутскую область, где своей должности лишился губернатор Сергей Левченко. Он, как и Левинталь, написал заявление «по собственному желанию». Хотя СМИ отмечают, что под каждым из чиновников кресло качалось уже давно и обусловлено это было региональными проблемами. У Левинталя — трудная ситуация в экономике, а у Левченко — кризис после наводнений в Сибири.

Пушков: «Северный поток — 2» состоится Тем временем в самом Совете Федерации сегодня ответили на новые угрозы «Северному потоку — 2». «Сроки сдвинутся, но проект состоится» — такую позицию озвучил российский сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что последние санкции США осложняют задачу, но не делают ее невыполнимой. Тем более сейчас, когда «Северный поток — 2» уже почти достроен (осталось проложить меньше 100 км). При этом позиция немецких властей (вопреки действиям Штатов) остается неизменной. Напомним, что текущие проблемы газопровода связаны, прежде всего, с решением одного из главных подрядчиков. Компания Allseas, после объявления Америкой санкций, внезапно свернула работы. Тут, с коммерческой точки зрения, все понятно, дальнейшее участие в проекте ставит под угрозу активы Allseas в США. Но строительство зашло слишком далеко и сорвать его на текущем этапе уже невозможно. Его запуск ожидается во второй половине 2020 года.

Белоруссия и Россия согласовали отмену роуминга Мобильная связь между Россией и Белоруссией уже в следующем году станет доступнее и дешевле. Минск подписал «дорожную карту» об отмене роуминга, об этом сообщило белорусское министерство связи. К сентябрю 2020-го плата за входящие звонки вне домашней зоны, но в пределах двух наших стран будет отменена. Эта «дорожная карта» — одна из сделок в рамках договора о Союзном государстве, который предполагает интеграцию России и Белоруссии в самых различных общественных сферах. Финальный вариант идеи по роумингу Москва одобрила еще 19 декабря и до недавнего времени ждала того же от коллег из Минска. Законодательную базу под новый проект стороны должны согласовать уже к следующему марту.