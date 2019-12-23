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Авиаэксперт объяснил необходимость создания нового самолета Sukhoi Superjet

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Авиаэксперт объяснил необходимость создания нового самолета Sukhoi Superjet

Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов уверен, что России необходимы самолеты полностью отечественного производства.

Ранее стало известно, что Минпромторг намерен потратить 15 млрд рублей на разработку самолета Sukhoi Superjet New, в котором будет использовано максимальное количество деталей отечественного производства. Сама же сумма будет потрачена на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, которые должны быть завершены до 15 декабря 2021 года. Тендер на работы пока не объявлен.

Весной этого года ведомство подписало контракт на 3,5 млрд рублей с «Гражданские самолеты Сухого». Соглашение подразумевало научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по программе Superjet с максимальным импортозамещением и должно было завершиться 15 декабря.

В Минпромторге сообщили, что это был первый этап выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках Sukhoi Superjet New, и он выполнен в полном объеме, сообщает РБК. Комментируя ситуацию, заслуженный военный летчик РФ, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что Российская Федерация в настоящее время ведет работы по созданию целой линейки гражданских самолетов.

Авиаэксперт поприветствовал разработку нового самолета серии Sukhoi Superjet

«Да, допустим, у нас пока нет сверхлегких, а также самолетов малой авиации — их необходимо производить. У нас есть средне- и ближнемагистральные самолеты типа Superjet 100 и МС-21. В планах работы по созданию дальнемагистральных бортов вроде Ил-96 400. Да, работы ведутся, но довольно медленно, потому что все пока упирается в двигатели, в силовые установки от которых очень и очень многое зависит. Вся экономика зависит от того, сколько топлива тратится на 100 км пути и какой груз в этом случае перевозится. Так и считается эффективность бортов. Это особенно важно для гражданской авиации, которая в принципе зарабатывает для себя деньги, то есть авиакомпании получают прибыль», — поясняет Попов.

Сохранившийся от Советского Союза технический задел, а также документация по разным типам самолетов позволяет Российской Федерации создавать собственные воздушные суда любых типов. Это позволит избавиться от зависимости от иностранных комплектующих.

Авиаэксперт поприветствовал разработку нового самолета серии Sukhoi Superjet

«Более того, Россия должна производить свою воздушную и космическую технику, потому что это престиж страны, престиж ее технической мысли, ее людей. У нас есть производство стали, авиационного алюминия, композитных материалов. Мы не должны зависеть от Европы или США, нам нужны свои самолеты и чем больше их будет создано именно на наших разработках, тем лучше. Поэтому я могу такое решение Минпромторга только приветствовать», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, в 2019 году Sukhoi Superjet 100 провалил план продаж. «Гражданские самолеты Сухого» намеревались продать порядка 20 самолетов, однако к середине декабря удалось поставить только один борт.

© 2019 Федеральное агентство новостей
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